Russland-Afrika-Gipfel: Putin verspricht Afrika kostenloses Getreide

„In den kommenden Monaten, in den nächsten drei bis vier Monaten, werden wir bereit sein, Burkina Faso, Simbabwe, Mali, Somalia, die Zentralafrikanische Republik und Eritrea kostenlos mit 25.000 bis 50.000 Tonnen Getreide je Land zu versorgen“, sagte Putin am Donnerstag in St. Petersburg auf dem von Russland organisierten Afrika-Gipfel. „Wir werden den Verbrauchern auch eine kostenlose Lieferung dieser Produkte anbieten“, so Putin. Wie genau das passieren sollte, hat Putin nicht weiter erklärt. Stattdessen wiederholte er seinen Vorwurf, dass von den jährlich exportierten 32,8 Millionen Tonnen Getreidefracht nur weniger als drei Prozent auf Äthiopien, Sudan und Somalia, Jemen und Afghanistan entfallen seien.

Russland hat Mitte Juli das Abkommen mit der Ukraine, der Türkei und der Uno über Getreide-Lieferungen gekündigt. Für einen neuen Deal hat Präsident Wladimir Putin die alten Bedingungen erneut formuliert, darunter die Aufhebung der Einschränkungen für russische Schiffe mit Getreide oder den „lediglich humanitären“ Charakter des Getreideabkommens. Nach Angaben des Gemeinsamen Koordinierungszentrums in Istanbul (JCC) wurden im Rahmen des Abkommens landwirtschaftliche Produkte in 45 Länder auf drei Kontinenten geliefert, davon 46 Prozent nach Asien, 40 Prozent nach Westeuropa, zwölf Prozent nach Afrika und ein Prozent nach Osteuropa. Es wurde ebenfalls berichtet, dass die Schiffe mit ukrainischem Getreide meistens in die Türkei und nach Europa fahren würden, aber nicht nach Afrika.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Russland-Afrika-Gipfel: Nur 17 Staats- und Regierungschefs angereist

Zum zweiten Mal organisiert Russland den sogenannten Afrika-Gipfel. Beim ersten Gipfel in Sotschi 2019 waren noch alle 54 Teilnehmerstaaten dabei, darunter 45 Staats- und Regierungschefs. In diesem Jahr haben nach russischen Angaben zwar Vertreter von 49 Staaten zugesagt, doch lediglich 17 Staats- und Regierungschefs sollen zum Gipfel gereist sein. Der Kreml beschwerte sich in dieser Hinsicht unter anderem über den „empörenden“ Druck der USA, Frankreichs und anderer Staaten auf afrikanische Staats- und Regierungschefs.

Nach Kreml-Angaben will sich Putin persönlich mit jedem hochrangigen Staatsvertreter treffen, darunter mit Präsidenten von Ägypten, Mosambik, Burundi, Simbabwe, Uganda, Eritrea, der Zentralafrikanischen Republik, Libyen, Kamerun, Senegal, Südafrika, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali und Kongo. Am 28. Juli will Putin eine große Rede halten, in der er über die Bildung einer „neuen Weltordnung“ auf der Grundlage der „Multipolarität und Gleichheit“ aller Staaten sprechen werde. Seine geopolitischen Pläne hinsichtlich Afrikas hatte Putin vorher in einem Artikel formuliert. Auffällig sind Putins Versuche, die afrikanischen Staaten gegen den Westen auszuspielen.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de