Russland besorgt: Warum stürzt der Rubel wieder stark ab?

Ein Euro kostet in Russland zum ersten Mal seit einem Jahr wieder über 90 Rubel. Wirken so die Sanktionen? Und was passiert mit der russischen Wirtschaft?

Von der Stabilität gibt es keine Rede mehr: Der russische Rubel scheint wieder im freien Fall zu sein.

Der Euro hat sich in der Nacht auf Freitag an der Moskauer Börse zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder auf über 90 Rubel verteuert. Zum Vergleich: Nach der künstlichen Stabilisierung der russischen Währung konnte man einen Euro im April des letzten Jahres für nur noch 79 oder 80 Rubel bekommen. Lange galt in den letzten Monaten ein Wechselkurs von 82 Rubeln gegen einen Euro. Auch ein US-Dollar ist aktuell für über 82 Rubel zu bekommen: ein deutlicher Zuwachs für die US-amerikanische Währung.

Russland: Sorgen um Kapitalflucht und sinkende Staatseinnahmen

Woran liegt das? Als wahrscheinliche Gründe für die Schwächung des Rubel nennen russische Experten die Befürchtungen über die Kapitalflucht, weil viele westliche Unternehmen Russland verlassen wollen, sowie Sorgen um die Staatseinnahmen. Die spekulative Nachfrage nach der westlichen Währung könne die Ängste um die Finanzierung der Staatsausgaben schüren, zitiert Forbes Russia den Investitionsexperten Michail Schulgin. Der russische Markt erwartet gerade nach seiner Einschätzung, dass die Behörden die Abschwächung des Rubel erstmal ignorieren werden, um das erwartete Defizit des Staatsaushaltes auszugleichen.

Das Prinzip ist leicht: Je stärker der Euro oder der US-Dollar, desto mehr Rubel kann der Staat aus den Exporten der Energiekonzerne und der anderen inländischen Unternehmen kassieren. Die russische Zentralbank konnte den Rubel vor einem Jahr in dieser Hinsicht gerade durch restriktive Maßnahmen unterstützen, indem die Exporteure einen Großteil ihrer Einnahmen in Euro oder US-Dollar gegen Rubel wechseln sollten. Die russische Zentralbank hat so die ausländische Währung im Land „im Griff“ gehabt.

Energiekonzern Shell will über eine Milliarde US-Dollar aus Russland abziehen

Auch gibt es alle Hinweise darauf, dass der erwartete Kapitalabfluss durch den Wegzug westlicher Unternehmen aus Russland sich bereits auf die Kaufkraft des Rubel auswirkt. Der britische Energiekonzern Shell hatte zuvor angekündigt, nach dem Ausstieg aus dem Gasprojekt Sachalin-2 auf der Halbinsel Sachalin rund 95 Milliarden Rubel (oder 1,21 Milliarden US-Dollar) aus Russland abzuziehen. Die Ängste der Investoren schwächen im Endeffekt auch die russische Währung ab.

Die Berliner Zeitung hatte zuvor berichtet, dass die Importeinnahmen der russischen Energiekonzerne, vor allem Gazprom und Rosneft, dieses Jahres deutlich gesunken waren. Grund sind die weggebrochenen Gaslieferungen nach Europa über Nord Stream sowie das Ölembargo der EU. Das hat auch Folgen für den russischen Staatshaushalt.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de