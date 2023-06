Nicht nur Putins Oligarchen: Die EU erlaubt sich Sanktionen gegen Verwandte russischer Unternehmer

Der Rat der Europäischen Union hat Kriterien für die Sanktionen gegen russische Geschäftsleute erweitert. Nach der neuen Regelung dürfen restriktive Maßnahmen gegen alle Geschäftsleute in Russland verhängt werden, die in den profitablen Sektoren der russischen Wirtschaft tätig sind, sowie gegen ihre Familienmitglieder.

Das neue Kriterium ist am 7. Juni in Kraft getreten, einen Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU. Es wurde eine Änderung in der ursprünglichen EU-Ratsregelung über „restriktive Maßnahmen in Bezug auf Handlungen, die die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen“ vom 17. April 2014 vorgenommen. Diese Regelung wurde nach dem russischen Angriff auf die Ukraine mehrmals aktualisiert.

EU-Rat: Führende Geschäftsleute und ihre Angehörigen in Russland dürfen sanktioniert werden

Laut der vorherigen Version des Dokuments durften „führende Geschäftsleute oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen“ sanktioniert werden, deren Tätigkeit „eine erhebliche Einnahmequelle“ für die russische Regierung sei, die ihrerseits „für die Annexion der Krim und die Destabilisierung der Ukraine verantwortlich ist“. Was hat sich geändert? Die neueste Anpassung betrifft nun führende Geschäftsleute, die in den Wirtschaftssektoren in Russland tätig sind. Außerdem sind ihre unmittelbaren Familienangehörigen, oder andere natürliche Personen betroffen, die von ihnen profitieren, oder Geschäftsleute, juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Arbeit „eine erhebliche Einnahmequelle“ für die russische Regierung seien, die ihrerseits „für die Annexion der Krim und die Destabilisierung der Ukraine verantwortlich ist“.

EU-Sanktionen, also das Einfrieren der Konten, Einreiseverbot und Verbot einer Tätigkeit in den EU-Ländern, wurden bisher systematisch gegen Angehörige von russischen Beamten verhängt, die nach Angaben der europäischen Behörden an der Destabilisierung der Ukraine beteiligt waren. Auch natürliche Personen wurden sanktioniert, die russische Entscheidungsträger im Zusammenhang mit der „Annexion der Krim oder die Destabilisierung der Ukraine“ materiell oder finanziell unterstützt hätten oder von ihnen profitieren würden. Für die Familienangehörigen der russischen Unternehmer gab es bisher kein ähnliches Kriterium.

Sanktionen gegen alle großen Unternehmer und ihre Familien in Russland: Wie begründet der EU-Rat das?

Der EU-Rat begründet es damit, dass es „zwischen der Regierung der Russischen Föderation und führenden in Russland tätigen Geschäftsleuten eine Beziehung des gegenseitigen Nutzens und der Unterstützung besteht“. Insbesondere habe die russische Regierung prominenten russischen Geschäftsleuten systematisch erlaubt, „ihr Vermögen durch die Ausbeutung natürlicher und anderer öffentlicher Ressourcen anzuhäufen“, heißt es in einer Erklärung vom 5. Juni. Der Rat sei daher der Ansicht, dass neue Kriterien für führende Geschäftsleute gelten sollten, die „in jedem Wirtschaftssektor Russlands tätig sind“. Der EU-Rat behält es sich darüber hinaus vor, die Kriterien zu erweitern, um gegebenenfalls die Aufnahme anderer Unternehmer in Wirtschaftssektoren zu ermöglichen, „die eine wesentliche Einnahmequelle für die Regierung der Russischen Föderation darstellen, um den Druck auf die Regierung der Russischen Föderation zu erhöhen, ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden“.

Russische Anwälte verbinden die neuen Kriterien vor allem mit den Versuchen der sanktionierten russischen Geschäftsleute, die gegen sie bestehenden Sanktionsbeschränkungen mithilfe ihrer Verwandten zu umgehen. Laut dem Sanktionsexperten und Partner der in Brüssel ansässigen Anwaltskanzlei Acquis, Jurij Schumilow, habe der EU-Rat diese Änderung vorgenommen, nachdem der Europäische Gerichtshof im März Violetta Prigoschina, die Mutter des Geschäftsführers der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, von der Sanktionsliste aufgehoben habe. Das EU-Gericht hatte geurteilt, dass die Mutter des Wagner-Chefs zu Unrecht sanktioniert worden sei, bzw. dass ein Verwandtschaftsverhältnis allein nicht ausreiche, um die Sanktionen zu rechtfertigen. Mit der rechtlichen Anpassung müsste sie nun ausreichend sein, wird Jurij Schumilow vom russischen Geschäftsportal RBC zitiert.



