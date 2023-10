Russland: Verteidigungsausgaben verdreifacht – Putin lässt Westen zahlen

Seit Beginn des Ukrainekrieges hat die russische Regierung ihr Budget, das die Verteidigungsausgaben abdecken soll, immer wieder erhöht. Nun hat die russische Regierung angekündigt, im nächsten Jahr eine Rekordsumme von 102 Milliarden Euro für die Verteidigung ausgeben zu wollen. Das berichtete das britische Nachrichtenportal Financial Times (FT).

Die geplante Summe ist dreimal so hoch wie im Jahr 2021 und 70 Prozent höher als das für dieses Jahr geplante Budget. Eine Abdeckung der Kosten soll mithilfe einmaliger Steuern und Abgaben sichergestellt werden. Laut FT fließt auch Geld westlicher Unternehmen in den Ausgabenfonds. Denn Unternehmen, die sich aus dem russischen Markt zurückziehen, sind seit März dieses Jahres zu einer „freiwilligen Abführung von Mitteln“ verpflichtet.

400 Millionen Euro deutscher Unternehmen gingen an den Kreml

Unternehmen aus Staaten, die vom Kreml als „feindlich“ eingestuft werden, können seit April vollständig unter staatliche Kontrolle gestellt werden. Deutsche Unternehmen sind davon auch betroffen. So erging es beispielsweise Unipro, einem Tochterunternehmen des Düsseldorfer Energiekonzerns Uniper. Firmen, die auch weiterhin in Russland produzieren, werden mit zusätzlichen Abgaben belastet.

Nach Angaben der Organisation B4Ukraine haben westliche Konzerne im vergangenen Jahr rund 3,5 Milliarden Euro direkte Gewinnsteuern an den Kreml gezahlt, davon 400 Millionen Euro deutscher Unternehmen. Eine Zählung der Kyiv School of Economics hat ergeben, dass rund 60 Prozent der westlichen Firmen ihr Russlandgeschäft vorerst nur runtergefahren haben. Die Wiederaufnahme der Produktion ist also nicht ausgeschlossen. Zudem haben nur 19 Prozent Russland komplett verlassen.

Die Suche nach neuen Einnahmequellen geht weiter

Eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben bedeutet aber trotzdem, dass der Kreml weitere Einnahmequellen erschließen muss. Konstantin Sonin, ein Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der University of Chicago, sagte gegenüber der FT, dass militärische Ausgaben für den russischen Präsidenten Wladimir Putin oberste Priorität haben und „sich dann um den Rest des Haushalts gekümmert wird.“

Nach Schätzungen werden die unregelmäßigen Haushaltseinnahmen auf mehr als 24 Milliarden Euro steigen und somit den höchsten Stand aller Zeiten erreichen. Den Großteil dieser einmaligen Einnahmen bezieht die russische Regierung aus Sozialbeiträgen, die russische Unternehmen eigentlich im vergangenen Jahr hätten bezahlen müssen. Der Kreml verschob die Ausschüttung jedoch auf 2024. Steuererhöhungen und Subventionskürzungen für Energieerzeuger sowie eine Erhöhung der Versorgungstarife sollen ebenfalls eingeführt werden.

Bereits in diesem Jahr hat die russische Regierung 2,8 Milliarden Euro durch eine neu erhobene Steuer auf „übermäßige Gewinne“ im Metall- und Energiesektor eingezogen. Eine weitere Einnahmequelle wird die Erhöhung der Verbrauchersteuer auf Alkohol und Tabak sein. Experten sind jedoch skeptisch. Sollten die positiven Wirtschaftsprognosen, die die russische Regierung für das kommende Jahr eingeplant hat, nicht zutreffen, dann werden zusätzliche Abgabesteuern erhoben oder Ausgabenkürzungen in anderen Bereichen vorgenommen werden müssen.