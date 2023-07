Russland will den Getreide-Deal mit der Ukraine nicht wieder aufleben lassen. Das gab der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag auf dem Wirtschafts- und Humanitären Forum Russland-Afrika in St. Petersburg bekannt. Putin sagte, die russische Regierung werde sich „weigern, das Schwarzmeer-Getreideabkommen zu verlängern“, schreibt das US-Magazin Politico. Putin, der den westlichen Ländern vorwarf, den Großteil der Lieferungen zu erhalten, erklärte, dass Moskau „ein gerechteres System der Ressourcenverteilung“ anstreben würde. Russland will demnach die afrikanischen Ländern direkt versorgen – mit russischem Getreide: „In den kommenden drei bis vier Monaten wären wir bereit, Burkina Faso, Simbabwe, Mali, Somalia, die Zentralafrikanische Republik und Eritrea mit jeweils bis zu 50.000 Tonnen Getreide zu beliefern. Wir werden den kostenlosen Versand dieser Ladung sicherstellen“, sagte Putin.

Die Afrikanische Union hatte Moskau am frühen Donnerstag dazu aufgefordert, das Schwarzmeer-Getreideabkommen wieder in Kraft zu setzen, um Engpässe vermieden zu vermeiden. Russland hat das Abkommen aufgekündigt, weil der Westen nicht wie vereinbart Sanktionen gegen eine russische Bank aufgehoben hatte, die zur Abwicklung des Deals eingesetzt hätte werden sollen. „Das Problem von Getreide und Düngemitteln betrifft alle“, sagte der Präsident der Komoren, Azali Assoumani, der die 55 Mitglieder der Afrikanischen Union (AOU) leitet, gegenüber russischen Staatsmedien. Assoumani sagte, die Aufkündigung des Getreideabkommens durch Russland beeinträchtige die Beziehungen zu Russland. Er sagte auf dem Gipfel, dass Afrika nicht nur Getreide aus Russland, sondern auch aus der Ukraine benötige. Daher sollten beide Seiten alles unternehmen, um die Blockade zu lösen. Die AOU se bereit, an einer Friedenslösung mitzuarbeiten, die ganz Europa zugute kommen solle.

Der Russland-Afrika-Gipfel ist der Versuch, engere Beziehungen zwischen Russland und dem globalen Süden zu knüpfen. Der Kreml beklagte, dass wegen des „Drucks“ seitens der USA und der EU-Länder nur 17 Staatsoberhäupter von insgesamt mehr als 50 teilnehmenden Ländern persönlich teilnahmen.



Putin kündigte auf dem Gipfel die Einrichtung einer russischen Industriezone in der Nähe des Suezkanals in Ägypten an. Er rechne damit, „dass bereits in diesem Jahr erste Produktionskapazitäten aufgebaut werden, von wo aus künftig die dort produzierten Waren nach ganz Afrika exportiert werden“, so Putin.