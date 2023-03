Rüstungskonzern Rheinmetall mit Kurssprung in den Dax In den ersten Stunden nach der Aufnahme in den Leitindex Dax ging es für die Aktie des Rüstungskonzerns steil nach oben. Das Anlegerinteresse an den Papieren... dpa

Armin Papperger, CEO von Rheinmetall kommt zum Fototermin neben der «Bulle und Bär»-Skulptur vor der Börse in Frankfurt. Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main/Düsseldorf -Die Aufnahme von Rheinmetall in den deutschen Leitindex Dax hat dem Rüstungs- und Technologiekonzern am Montag einen Kurssprung beschert. Dank der regen Nachfrage der Anleger stiegen die Aktien des Rüstungskonzerns bis zum Mittag um fast 5 Prozent auf knapp 250 Euro. Der Konzern setzte sich damit an seinem ersten Tag im Dax an die Spitze des deutschen Leitindex.