S-Bahn-Verkehr in Berlin läuft laut Bahn wieder an Der Berliner S-Bahn-Verkehr läuft trotz des bundesweiten Warnstreiks allmählich wieder an. Aktuell sei der Betrieb auf den Linien S1, S2, S25, S3, S5, S7 und... dpa

Warnstreikende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG stehen am Ostbahnhof. Paul Zinken/dpa

Berlin/Potsdam -Der Berliner S-Bahn-Verkehr läuft trotz des bundesweiten Warnstreiks allmählich wieder an. Aktuell sei der Betrieb auf den Linien S1, S2, S25, S3, S5, S7 und S46 mit einzelnen Fahrten wieder aufgenommen worden, teilte das Unternehmen am Montagnachmittag auf Twitter mit. „Bitte rechnen Sie auch noch nach Ende des Warnstreiks mit Verspätungen und Ausfällen im gesamten S-Bahn-Netz“, hieß es. Die Bahn hatte in Aussicht gestellt, dass Züge je nach Streikverlauf im Regional- und S-Bahnverkehr später wieder fahren könnten.