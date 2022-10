Sächsische Unternehmen: Bessere Stimmung trotz Unsicherheit Sorge und Unsischerheit der ostdeutschen Unternehmen sind groß. Trotzdem hat sich die Stimmung in den letzten Wochen leicht verbessert, zeigt eine Konjunktur... dpa

ARCHIV - Ein Baukran steht auf dem Gelände einer Industrieanlage. Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Dresden -Mit Blick auf den kommenden Winter sind ostdeutsche Unternehmen zwar unsicher - dennoch hat sich die Stimmung im Vergleich zum Vormonat leicht verbessert. Wie aus einer am Freitag in Dresden veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts hervorgeht, senkten die Unternehmen ihre Einschätzung zu laufenden Geschäften etwas. Gleichzeitig blickten sie im Oktober optimistischer auf die kommenden sechs Monate als noch im September. Vor allem im Verarbeitenden Gewerbe, also beispielsweise dem Nahrungs- und Genussmittelgewerbe, habe sich die Stimmung „kräftig erwärmt“, hieß es.