Sächsischer Minister Günther: „Es muss niemand frieren“ Sachsens Umweltminister Wolfram Günther sieht die Versorgungssicherheit mit Strom und Gas in Mitteldeutschland für die kommenden Wintermonate als gesichert. ... dpa

Wolfram Günther (Grüne), Energieminister in Sachsen. Hendrik Schmidt/dpa

Taucha -Sachsens Umweltminister Wolfram Günther sieht die Versorgungssicherheit mit Strom und Gas in Mitteldeutschland für die kommenden Wintermonate als gesichert. „Es gibt keinen Zweifel an der Netzstabilität und somit an der Versorgungssicherheit - das ist auch absehbar weiterhin so zu erwarten“, sagte Günther bei einem Besuch der zentralen Leitwarte des Strom- und Gasversorgers enviaM am Donnerstag in Leipzig. Energie müsse ordentlich verteilt werden, um einen Mangel an einzelnen Stellen zu vermeiden.