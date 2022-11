Saisonbedingt: Weniger Arbeitslose in Brandenburg In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober leicht zurückgegangen. 74.156 Menschen waren im vergangenen Monat arbeitslos gemeldet, wie die zustän... dpa

Berlin -In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober leicht zurückgegangen. 74.156 Menschen waren im vergangenen Monat arbeitslos gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 833 weniger als im September aber 2892 mehr als im Oktober des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag in Brandenburg bei 5,6 Prozent und damit 0,1 Punkte unter dem September-Niveau sowie 0,3 Prozentpunkte über der Quote vom Oktober 2021.