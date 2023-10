„Einseitige Schikanen“: China beschränkt Exporte für wichtigen Rohstoff wegen Sanktionen der USA

Der Handelsstreit zwischen den Supermächten China und USA spitzt sich zu. Peking teilte am Freitag mit, dass der Export von Grafit eingeschränkt werde. Der Rohstoff wird unter anderem für die Herstellung von Batterien benötigt. Die Maßnahme könnte deshalb auch die deutsche Autoindustrie empfindlich treffen, die bereits erhebliche Marktanteile an China verloren hat.

Die Volksrepublik verlangt für drei „hochsensible“ Sorten des Minerals spezielle Ausfuhrgenehmigungen, teilte das Handelsministerium und der Zoll am Freitag in Peking mit. Die Behörden begründeten die Maßnahme mit der „nationalen Sicherheit“ und verwiesen darauf, dass Exportkontrollen auf Grafit „international gängige Praxis“ seien. Für fünf weniger empfindliche Grafit-Typen, die zum Beispiel in der Stahlindustrie zum Einsatz kommen, ließ China die Exportkontrollen der Mitteilung zufolge fallen.

China dominiert die Rohstoffversorgung für Batterien

Aufgrund seiner relativ geringen Kosten, seiner hohen Energiedichte und seiner stabilen Struktur ist Grafit das am häufigsten auf der Anodenseite von Lithium-Ionen-Batterien verwendete Material. Die Anodenseite einer Batterie gibt beim Entladen Elektronen ab. Ross Gregory, ein in Seoul ansässiger Partner des Beratungsunternehmens New Electric Partners, sagte der Financial Times, jedes Verbot von Anodenmaterialien wäre „unglaublich bedeutsam“. Die gesamte Autobatterieindustrie sei auf Anoden angewiesen, und sie kämen fast alle aus China, sagte er der britischen Wirtschaftszeitung. Die in Hongkong notierten Aktien der China Graphite Group legten am Freitag nach der Ankündigung um 10,7 Prozent zu.

„China ist wichtigster Grafit-Exporteur und Deutschland ist, wie viele andere Länder weltweit, stark von chinesischen Grafit-Exporten abhängig“, sagte die Expertin Sophie Damm von der Deutschen Rohstoffagentur der Berliner Zeitung. Beim Import von batterietauglichem Grafit sei diese Abhängigkeit aufgrund der hohen Konzentration auf China entlang der gesamten Wertschöpfungskette besonders hoch. „Deutschlands Industrie ist auch von den Exportbeschränkungen betroffen, hier vor allem die Automobilindustrie“, sagte Damm. „In welchem Maße lässt sich aktuell noch nicht sagen, da noch keine weiteren Einzelheiten zu den betroffenen Spezifikationen vorliegen.“

Die chinesische Exportbeschränkung wird als Retourkutsche auf US-Sanktionen gegen Chinas Technologie-Sektor gewertet. Washington verschärfte jüngst den Export für Mikrochips für den Bereich Künstliche Intelligenz – ein strategisch wichtiger Sektor, in dem China aufholen will. Zuvor schränkte Peking im Juli den Export von Gallium und Germanium ein – zwei Rohstoffe, die für E-Autos und Mikrochips wichtig sind. Das chinesische Handelsministerium hatte am Mittwoch erklärt, dass „die USA ständig das Konzept der nationalen Sicherheit überdehnen, Exportkontrollmaßnahmen missbrauchen und einseitige Schikanen anwenden, mit denen China äußerst unzufrieden ist und die es entschieden ablehnt“.

Die Vereinigten Staaten wollen den Aufstieg Chinas zur führenden Technologie-Macht behindern. Denn Peking ist in dem Bereich auf der Überholspur. Laut einer neuen Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) „ist China aus eigener Forschungskraft auf dem Weg in die Weltspitze der technologischen Innovatoren und bereits heute einer der wichtigsten Konkurrenten für Deutschland“.

Deutschland wird in der technologischen Entwicklung von China verdrängt

In nahezu sämtlichen Facetten der Digitalisierungstechnologie weise China in Folge einer immensen Patentdynamik inzwischen ein sehr gutes Fundament auf, um im internationalen Technologiewettbewerb erfolgreich zu bestehen. „Einzig im Bereich der Halbleitertechnologie zeigen sich noch komparative Schwächen“, heißt es im IW-Bericht. Die Mikrochips sind die chinesische Achillesferse. Washington zielt mit einem globalen Exportverbot für die modernste Halbleitertechnologie auf die Schwäche der chinesischen Wirtschaft.

Doch in anderen Wirtschaftsbereichen zieht China davon. In der Biotechnologie haben sich die Patentanmeldungen aus China in den letzten zehn Jahren mehr als versiebenfacht, berichtet das IW. „Auch hier sind im Betrachtungszeitraum zahlreiche neue chinesische Unternehmen entstanden, die an der Schwelle stehen, in die Weltspitze vorzudringen.“ Eine Entwicklung, von der man hierzulande nur träumen kann: „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird China Deutschland noch vor dem Ende des laufenden Fünfjahresplans im Jahr 2025 in der Biotechnologie deutlich überholt haben“, heißt es in der IW-Analyse.

Auch das Herzstück der deutschen Industrie, die Automobilindustrie, gerate ins Hintertreffen. Die chinesischen Patentanmeldungen im Kfz-Sektor hätten sich in den letzten Jahren verzehnfacht, insbesondere in der Batterietechnik. Anders als Deutschland habe China in den letzten Jahren keine nennenswerte Patentaktivität im Bereich des konventionellen Verbrennerantriebs mehr zu verzeichnen. Das habe zur Folge, dass China im Automobilsektor keine Belastung durch den Strukturwandel zu tragen habe.



