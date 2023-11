Sanktionen der USA gegen Russlands Arctic LNG-2: Japan will „angemessen“ reagieren

Die USA haben vergangene Woche neue weitgehende Sanktionen gegen Russland verhängt, um es für seinen Krieg gegen die Ukraine zu bestrafen. Besonders ist davon der Energie- und Rohstoffsektor betroffen, denn Washington ging gegen Russlands großes Flüssigerdgas-Projekt Arctic LNG-2 und damit gegen den größten russischen LNG-Lieferanten Novatek vor.



Neben dem russischen und den westlichen Unternehmen ist auch das Konsortium Japan Arctic LNG aus Mitsui & Co und Jogmec an dem Projekt beteiligt. Nun sind die Japaner besorgt, dass die Sanktionen der USA negative Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes haben könnten. Der Industrieminister Yasutoshi Nishimura sagte am Dienstag laut Reuters, Japan werde sicherstellen, dass seine Energieversorgung nicht durch die verhängten Sanktionen beeinträchtigt werde. Die japanische Regierung und der beteiligte Konzern Mitsui & Co wollen anscheinend die Auswirkungen überprüfen – immerhin deckt Arctic LNG-2 etwa drei Prozent der japanischen LNG-Importe.

Angespannter LNG-Markt: Japan will mit G7-Ländern zusammenarbeiten

Im vergangenen Jahr importierte Japan die größten Mengen an LNG und wurde mit rund 72 Millionen Tonnen zum Hauptimporteur des Flüssiggases. Das Land verfügt über Lieferverträge und Beteiligungen an Projekten auf der ganzen Welt, um die Importe zu garantieren.



Durch das sibirische Projekt, das bereits kommenden Monat in Angriff genommen werden soll, sichert sich das asiatische Land eine riesige Menge an Flüssiggas. Sobald die Anlage in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts vollständig in Betrieb ist, hat Japan als Anteilseigner nämlich einen jährlichen Anspruch auf zwei Millionen Tonnen LNG beziehungsweise drei Prozent der Gesamtimporte, heißt es weiter seitens der britischen Nachrichtenagentur.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Ein gewisses Maß“ an Auswirkungen der Sanktionen der USA gegen das Projekt sei „unvermeidlich“, sagte Nishimura gegenüber Reportern. „Wir werden mit den Ländern der Gruppe der Sieben (G7, Anm. d. Red.) zusammenarbeiten, um ein umfassendes Urteil zu fällen und angemessen zu reagieren, um die stabile Energieversorgung unseres Landes nicht zu beeinträchtigen“, so der Minister. Man sei sich bewusst, dass es ein wichtiges Projekt für die stabile Energieversorgung Japans auf dem LNG-Markt sei. Dieser Markt sei ohnehin angespannt.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de