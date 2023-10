Sanktionen des Westens: Fallen Siemens-Schnellzüge in Russland bald auseinander?

Wer in Russland in diesen Zeiten eine Reise von Moskau nach St. Petersburg unternimmt, ist vor allem auf deutsche Schnellzüge angewiesen: Sapsan heißen sie, oder Wanderfalke auf Deutsch. Die Strecke von knapp über 700 Kilometern schaffen sie in nur vier Stunden, und jedes Fenster ist nach wie vor mit „Siemens“ markiert. Geschäftsleute, Pendler, Touristen – viele Menschen können sich seit der Einführung der Züge in Russland im Jahr 2008, drei Jahre nach dem entsprechenden Putin-Schröder-Vertrag, keine bessere Alternative zum Flugzeug vorstellen, denn alles andere, inklusive der eigenen Züge des staatlichen Monopolisten Russische Eisenbahnen, fährt mindestens acht Stunden.