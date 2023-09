Sanktionen gegen Russland erfolglos: „Habe immer an dieser Wunderwaffe gezweifelt“

Russlands Wirtschaft boomt – trotz Sanktionen. Der russische Oligarch Oleg Deripaska erklärt in einem Interview mit der Financial Times (FT), woran das seiner Meinung nach liegt. Die Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft habe aber auch ihn „überrascht“, sagt er.

Russland hat in den letzten Jahren neue Handelsrouten aufgebaut

Laut Deripaska, der einer der reichsten Unternehmer Russlands ist, hat sich die russische Wirtschaft von den vom Westen verhängten Sanktionen erholt. Der Aufbau neuer Handelsbeziehungen mit dem Globalen Süden und die Steigerung der Investitionen in heimische Produktion sind mittlerweile stabil, berichtet Deripaska. Er fügt hinzu: „Ich habe immer an dieser Wunderwaffe der Sanktionen gezweifelt, wie die Deutschen zu sagen pflegten – der Bewaffnung des Finanzsystems als eine Art Verhandlungsinstrument.“

Obwohl Russland seit Beginn des Ukraine-Krieges von einem Großteil der globalen Märkte westlicher Staaten abgeschnitten ist, wächst das Bruttoinlandsprodukt des Landes in diesem und im nächsten Jahr laut Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Der IWF hat prognostiziert, dass Russlands Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 1,5 Prozent und im Jahr 2024 um 1,3 Prozent wachsen wird. Der russische Präsident Wladimir Putin ist sogar noch deutlich optimistischer. Nach Angaben der FT belaufen sich Putins Prognosen auf ein Wachstum von 2,8 Prozent in diesem Jahr.

Sanktionen: „Ein Instrument des 19. Jahrhunderts“

Werden die verhängten Sanktionen also auch weiterhin erfolglos bleiben? Deripaska ist der Meinung, dass Sanktionen „im 21. Jahrhundert nicht effizient sind“. In diesem Zusammenhang bezeichnet der Oligarch Sanktionen als ein „Instrument des 19. Jahrhunderts“. Informationsflüsse, Handel und Kommunikation verlaufen aufgrund des digitalen Wandels ganz anders als noch vor einigen Jahren. Diese Veränderungen übertragen sich auch auf die Funktionslogik der Wirtschaft.

Zu Beginn des Ukraine-Krieges übte Deripaska Kritik an Putin und der russischen Regierung. Im Interview mit der Financial Times gibt sich der Oligarch neutral und sagt: „Ich verstehe nicht, warum der Krieg nicht von beiden Seiten gestoppt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sein erklärtes Ziel erreichen wird.“ Er geht davon aus, dass bis Ende dieses Jahres weitere 50.000 Menschen sterben werden. Auf beiden Seiten.

Handel zwischen Indien und Russland hat sich verdreifacht

Im Jahr 2018 verhängten die USA erstmals Sanktionen gegen den russischen Oligarchen. Im vergangenen Jahr kamen dann die Sanktionen der Europäischen Union dazu. Und trotzdem ist Deripaska davon überzeugt, dass der Handel mit dem Globalen Süden die russische Wirtschaft auch in Zukunft tragen wird. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti ist der Handel mit China in den ersten acht Monaten des Jahres 2023 um 32 Prozent auf 155 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Handel mit Indien hat sich im gleichen Zeitraum auf 33 Milliarden US-Dollar verdreifacht.



„Der Glaube, dass die Sanktionen den Krieg stoppen oder einen Regimewechsel herbeiführen oder uns irgendwie dem Ende des Konflikts näher bringen werden: Nein. Wir brauchen eine andere Lösung“, sagt Deripaska im Interview.