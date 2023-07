Sanktionen gekippt: Nach Russland geflohener ukrainischer Ex-Staatsanwalt gewinnt gegen EU

Wiktor Pschonka floh 2014 nach Russland. Ihm wurde Unterschlagung zur Last gelegt. Das EU-Gericht hat nun Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des Strafverfahrens in der Ukraine angemeldet.