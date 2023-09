Sanktionen: Erste russische Milliardäre scheitern vor EU-Gericht

Dutzende russische Milliardäre und Oligarchen, darunter Roman Abramowitsch, hatten gegen die EU-Sanktionen gegen ihre Personen geklagt. Ihnen wurden enge Beziehungen zu Präsident Wladimir Putin angelastet, ihre Vermögenswerte wurden eingefroren und die Einreise verwehrt.

Nun steht fest: Die Luxemburger Richter haben in der ersten Runde die Klagen der Milliardäre Gennadi Timtschenko und Dmitri Pumpjanski abgelehnt. Auch die Klagen der Frau und des Sohnes von Pumpjanski sowie der Frau von Timtschenko wurden nicht berücksichtigt, wie das amerikanische Nachrichtenportal Bloomberg am Mittwoch berichtet. Die Kläger seien zwar nicht direkt am Ukraine-Krieg beteiligt gewesen, aufgrund ihrer Tätigkeit in der Gas- und Ölindustrie seien sie aber eine wichtige Einnahmequelle der russischen Regierung. Gegen die Entscheidungen kann Berufung eingelegt werden.

Russische Unternehmer: EU hat keine Beweise für Verbindungen zu Putin

Über 1800 Organisationen, Geschäfts- und Privatleute aus Russland sind wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine von den Sanktionen der Europäischen Union betroffen. Mit der Annexion der Krim im Jahr 2014 bis hin zur Invasion in der Ukraine ist die Zahl der betroffenen Personen und Unternehmen kontinuierlich gestiegen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Laut Timschenkos Anwälten gibt es keine direkten oder indirekten Beweise, die auf eine Zusammenarbeit mit Putin hindeuten. In einer Gerichtsverhandlung im April bezeichnete Pumpjanski die ihm und seiner Familie auferlegten Sanktionen als Kollateralschaden, wie Bloomberg berichtet. Außenpolitische Bemühungen der Union zielen in der Regel darauf ab, Putin zu schwächen. Nach Meinung der Kläger werden aber auch unbeteiligte Dritte belastet.

Ehemaliger ukrainischer Staatsanwalt klagte erfolgreich gegen Sanktionen

Die Sammelklage, an der Pumpjanskis Frau, sein Sohn und weitere russische Unternehmer beteiligt sind, ist somit vorerst gescheitert. Gegen die Entscheidung kann Berufung eingelegt werden. Erst Ende Juli wurde ein anderes Verfahren am EU-Gericht verhandelt und zugunsten des Klägers entschieden. Damals hatte der ehemalige Generalstaatsanwalt der Ukraine, Wiktor Pschonka, geklagt.

Im Jahr 2014, nach der Annexion der Krim, waren Pschonka und sein Sohn nach Russland geflohen. Anschließend wurden beide mit EU-Sanktionen belegt und auf die Fahndungsliste der Ukraine gesetzt. Nach einer Prüfung durch den Europäischen Gerichtshof wurden die Beschlüsse für nichtig erklärt und mit Zweifeln und Beurteilungsfehlern begründet.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de