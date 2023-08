Danone gegen Zentralbankgeld: Russland bietet Westen Vermögenstausch an

Russland bietet an, die im Land festgesetzten Vermögenswerte westlicher Investoren gegen einige russische Vermögenswerte einzutauschen, die die EU nach der Invasion der russischen Armee in der Ukraine eingefroren hat. Das berichtete die Financial Times (FT) am Mittwoch unter Berufung auf Angaben der russischen Zentralbank.

Fast 200 Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten wurden bislang durch Sanktionen bei Euroclear, dem weltweit größten Abwicklungshaus, eingefroren, 180 Milliarden Euro davon sind laut Angaben der belgischen Regierung russische Zentralbankreserven.

Moskau sei bereit dazu, interessierten westlichen Investoren die Möglichkeit zu geben, festgesetzte Vermögenswerte russischer Unternehmen in Europa zu erwerben. Hierfür dürften die Investoren ihre eigenen Mittel verwenden, die auf Sperrkonten in Russland gehalten werden und nicht außerhalb des Landes ausgegeben werden können, teilte die russische Zentralbank am Mittwoch mit.



Seit Jahresbeginn hat Russland die Ableger der deutschen und finnischen Energiekonzerne Uniper und Fortum sowie den französischen Molkereiriesen Danone und den dänischen Bierhersteller Carlsberg enteignet.

Westliche Beamte teilten der FT mit, dass ihnen der Vorschlag nicht bekannt sei und dass keine Gespräche über einen möglichen Tausch von Vermögenswerten stattfänden. Der geplante russische Deal zielt darauf ab, 100 Milliarden Rubel (1,1 Milliarden US-Dollar) der festgesetzten russischen Beteiligungen im Westen freizubekommen, hatte Finanzminister Anton Siluanov am Dienstag erklärt.



Russland hat noch keine Einzelheiten des geplanten Tauschs veröffentlicht, der nach Angaben von Siluanov und der Zentralbank in einem von Präsident Wladimir Putin zu unterzeichnenden Dekret dargelegt werden soll.