Putin rächt sich am Westen: Konzerne werden verstaatlicht – bevor sie ihr Russland-Geschäft verkaufen

Die russische Regierung hat die Kontrolle über die russischen Tochtergesellschaften von Danone und Carlsbergs Baltika-Brauereien übernommen. Es ist die erste Verstaatlichung seit der Übernahme der Energiekonzerne Uniper aus Deutschland und Fortum aus Finnland, die im April dieses Jahres unter staatliche Aufsicht gestellt wurden.



Der dänische Brauereikonzern erklärte am Montag, das Unternehmen sei nicht offiziell über die Maßnahme informiert worden. „Die Carlsberg-Gruppe hat in Russland gemäß den lokalen Regeln und Vorschriften gehandelt und findet diese Entwicklung unerwartet“, teilte Carlsberg mit.

Carlsberg hatte bereits einen Verkaufsantrag in Moskau gestellt

In dem vom russischen Präsidenten Wladimir Putin am Sonntagabend unterzeichneten Dekret hieß es, dass Russland die Anteile der Unternehmen, die dem französischen Lebensmittelkonzern und dem in Russland führenden Bierproduzenten gehören, unter „vorübergehende Verwaltung“ übernehme.

Die Carlsberg-Tochter Baltika beschäftigt in Russland 8400 Mitarbeiter in acht Werken. Kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte Carlsberg erklärt, „eine vollständige Veräußerung unseres Geschäfts in Russland anzustreben“. Der Schritt der russischen Regierung sorgte für Verwirrung, da Carlsberg erst Ende Juni mitgeteilt hatte, einen Käufer für die russischen Werke gefunden habe. Um den Verkauf abzuschließen, habe Carlsberg eigenen Angaben zufolge bereits einen Antrag bei der russischen Regulierungskommission gestellt.

Wenn sich westliche Unternehmen aus Russland zurückziehen wollen, müssen sie allerdings hohe Abschläge in Kauf nehmen. Ihre russischen Vermögenswerte können nur für maximal die Hälfte ihres Preises veräußert werden und müssen einen „freiwilligen Beitrag“ an den russischen Staat in Höhe von fünf bis zehn Prozent des Verkaufserlöses leisten. Letztlich bedarf der Verkauf noch der Zustimmung der Regierung.

Ist Frankreichs Unterstützung der Ukraine die „diplomatische Dimension“ der Verstaatlichung?

Mit dem Verkauf dürfte es für Carlsberg nun nichts mehr werden. Das Unternehmen erklärte am Montag: „Nach dem Präsidialerlass sind die Aussichten für diesen Verkaufsprozess nun höchst ungewiss.“ Der Konzern sei dabei, detailliertere Informationen einzuholen, und werde alle relevanten und überprüften Informationen, einschließlich möglicher finanzieller Auswirkungen, so schnell wie möglich veröffentlichen.

Auch Danone hatte bereits angekündigt, seine russischen Vermögenswerte verkaufen zu wollen. Das Abstoßen der Anteile werde zu einer Abschreibung von bis zu einer Milliarde Euro führen, hatte der französische Konzern erklärt. Einen Käufer hatte das Unternehmen allerdings noch nicht benannt.

Danone betreibt das größte Molkereiunternehmen in Russland. Das Unternehmen sagte, es prüfe „derzeit die Situation“ und bereite sich darauf vor, „alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um seine Rechte als Aktionär zu schützen“ und die „Kontinuität des Geschäftsbetriebs“ zu sichern. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person sei die Entscheidung der russischen Regierung völlig überraschend gekommen, da sie kurz vor dem Abschluss des Abkommens gestanden habe, berichtete die Financial Times. „Wir fragen uns, ob das angesichts der Unterstützung Frankreichs für die Ukraine eine diplomatische Dimension hat“, sagte die Person.

Zuvor hatten deutsche Unternehmen, darunter Metro, Bayer, Hochland und Heidelberg Materials, gegenüber der Berliner Zeitung ihre Geschäfte in Russland verteidigt. „Wenn wir uns aus dem Geschäft zurückziehen würden, wäre das Risiko einer Verstaatlichung sehr hoch“, kommentierte etwa ein Vertreter des Baustoffkonzerns, der in Russland mit Heidelberger Zement eine Vertretung hat. In diesem Fall würde die Zementproduktion in Russland mit hoher Sicherheit weitergehen – aber dann unter der Kontrolle der russischen Regierung und nicht mehr von einem globalen Unternehmen gesteuert, das alle Sanktionen unterstütze und sich zu einer klaren Compliance- und Menschenrechtspolitik verpflichte, so das deutsche Unternehmen.



