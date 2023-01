SAP-Konkurrent Salesforce baut Tausende Stellen ab Im November enttäuschte der SAP-Konkurrent die Investoren mit seinen Prognosen. Nun soll jeder zehnte Mitarbeiter gehen. Salesforce ist nicht das einzige Tec... dpa

ARCHIV - Der Cloud-Softwareanbieter Salesforce will zur Kostensenkung jeden zehnten Mitarbeiter entlassen. Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

San Francisco -Der US-Softwarehersteller Salesforce will im schwierigeren Geschäftsumfeld rund jeden zehnten Mitarbeitenden loswerden. Der Rivale des Dax-Konzerns SAP kündigte am Mittwoch eine Restrukturierung zur Kostensenkung an, in deren Rahmen die Jobs gestrichen und auch Büroräume abgegeben werden sollen. Zuletzt hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben vom Dezember weltweit mehr als 79.000 Beschäftigte. Damit dürften fast 8000 Jobs bei dem Spezialisten für Vertriebssoftware wegfallen.