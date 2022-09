Schenker bietet Ersatzteillieferung via 3D-Druck Die Logistiksparte der Deutschen Bahn setzt angesichts von Lieferkettenproblemen bei Kunden auf 3D-Drucker. DB Schenker biete ab sofort Ersatzteil-Lieferunge... dpa

ARCHIV - Das Logo der Deutschen Bahn (DB). bolbild Hauke-Christian Dittrich/dpa/Sym

Frankfurt/Main -Die Logistiksparte der Deutschen Bahn setzt angesichts von Lieferkettenproblemen bei Kunden auf 3D-Drucker. DB Schenker biete ab sofort Ersatzteil-Lieferungen via 3D-Druck an, teilte das Unternehmen am Mittwoch bei einer Konferenz in Frankfurt mit. „Produkte aus unserem virtuellen Warenlager sind in kürzester Zeit verfügbar und werden direkt dort hergestellt, wo sie gebraucht werden“, sagte Vorstandschef Jochen Thewes laut Mitteilung.