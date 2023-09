Der US-Energiekonzern ConocoPhillips hat einen 15-jährigen LNG-Liefervertrag mit dem in den Niederlanden ansässigen Gate Terminal unterzeichnet. Mit dem Deal wird die Gasmenge, die Conoco nach Europa liefert, um 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr erhöht. Das flüssige Gas wird in speziellen Terminals regasifiziert, um dann weitertransportiert werden zu können.



Der Deal wird im Jahr 2031 in Kraft treten und soll ab diesem Jahr zur LNG-Versorgung für die Niederlande und Nordwesteuropa beitragen.

Der Deal ist eine Niederlage für die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck forcierte Energiewende in Europa. Er ist das jüngste Beispiel für eine neue Tendenz in der EU: Das Mantra von Wind- und Solarkraft, das vor allem in Deutschland und vor allem von Habeck vertreten wird, wird zunehmend von vielen Unternehmen unterlaufen. So berichtet die Fachwebsite Oilprice.com: „Während Brüssel und nationale Minister ihre neue Unabhängigkeit von russischem Gas und die geringere Abhängigkeit von Kohlenwasserstoffen im Allgemeinen dank eines Ausbaus von Wind- und Solarenergie bejubeln, unterzeichnen Unternehmen stillschweigend einen Vertrag nach dem anderen für die langfristige Erdgasversorgung.“



Conoco hatte bereits im vergangenen November einen ähnlichen Vertrag mit Katar abgeschlossen, um katarisches LNG an Deutschlands neuem LNG-Importterminal in Brunsbüttel zu liefern. Cheniere Energy hat kürzlich einen langfristigen LNG-Liefervertrag mit dem deutschen Chemieriesen BASF unterzeichnet.

Experten sind der Meinung, dass dies der Anfang einer Reihe langfristiger Lieferverträge für den Kontinent sein könnte. Es setze sich die Erkenntnis durch, dass Wind- und Solarenergie Gas nicht ersetzen können. In der EU war es bisher üblich, Gas am Spotmarkt einzukaufen, weil es dort billiger ist. Wegen der gestiegenen Nachfrage wird es an den Märkten jedoch teurer. Daher hat ein weltweiter Wettlauf um langfristige Lieferverträge begonnen. Die Flüssiggas-Lieferungen erfolgen – nicht besonders umweltfreundlich - per Schiff. In den vergangenen Jahrzehnten hatte Deutschland billiges Erdgas aus Russland bezogen, welches über Pipelines angeliefert wurde. Vor einem Jahr wurde in der Ostsee die europäische-russische Pipeline Nord Stream 2 gesprengt. Von den Tätern fehlt bis zum heutigen Tag jede Spur.



Die Zukunft fossiler Energieträger ist unterdessen ungewiss. Erst kürzlich sagte der Chef der Internationalen Energieagentur IEA, Fatih Birol, in der Financial Times, dass Öl und Gas als Auslaufmodelle zu betrachten seien.