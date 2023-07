Schwere Schlappe: Macron stoppt Ursula von der Leyen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine deftige Niederlage beigebracht und den Verzicht einer US-Amerikanerin auf einen Leitungsposten in der europäischen Wettbewerbsbehörde erzwungen. Die Ökonomin Fiona Scott Morton, eine Yale-Professorin, hätte als Chefökonomin in der Wettbewerbsdirektion der EU-Kommission mit darüber wachen sollen, dass Google, Apple oder Facebook ihre Marktmacht nicht missbrauchen. Doch Morton hatte in den USA für einige der großen Technologiekonzerne gearbeitet und sah sich mannigfaltiger Interessenskonflikte gegenüber. Unter anderem unterhielt sie, so Politico, enge Beziehungen zu Microsoft und Apple. Morton zog sich am Mittwoch „wegen der politischen Kontroverse“ um ihre Person zurück. „Fiona Scott Morton hat mich über ihre Entscheidung informiert, den Posten als Chefökonomin für Wettbewerb nicht anzutreten“, schrieb EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch auf Twitter. Sie akzeptiere die Entscheidung mit Bedauern, so die Kommissarin. Nur zwölf Stunden zuvor hatte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit ungewöhnlich deutlichen Worten eingeschaltet. Er sei „skeptisch“, ob eine Amerikanerin die richtige Besetzung für den Schlüsselposten sei, betonte Macron. Zuvor hatte Paris laut der AFP auf allen politischen Ebenen Druck in Brüssel gemacht.

Die Besetzung soll, so der EU-Abgeordnete Martin Sonneborn von der Partei Die Partei, unter äußert dubiosen Umständen erfolgt sein. Für das Auswahl- und Einstellungsverfahren der Europäischen Kommission gelte für hohe Beamte die folgende Vorschrift („Senior Officials Policy“): „Bei der Einstellung sind dem Organ die Dienste von Beamten zu sichern, die auf möglichst breiter geographischer Grundlage unter den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten ausgewählt werden“, so Sonneborn. Die Mitglieder der EU-Kommission sollen, weil „deren Zustimmung für die Einstellung formal erforderlich war, schlicht und ergreifend hereingelegt“ worden sein. Sonneborn in einem Betrag für die Berliner Zeitung (online - hier): „In den Unterlagen zum letzten Treffen des Kollegiums am 11. Juli war die Neubesetzung (wohlweislich) im Anhang eines am Vortag per E-Mail übersandten Dokumentenstapels versteckt, am Ende langer Litaneien zu anderen Themen und einer Reihe anderer, völlig unspektakulärer Neubesetzungen.“ Auf der Kommissionswebsite „konnte man die brisante Nachricht nur durch Zufall und auch dann nur mit guter Lesebrille, weil im Kleingedruckten, finden“. In dem von der Kommission veröffentlichten Lebenslauf von Morton „erstrecken sich die akademischen Veröffentlichungen über mehrere Seiten, während ihre Beratungsaufträge gar nicht näher erläutert werden“. Sonneborn: „Erst in den letzten Zeilen des Abschnitts über Morton erfährt man überhaupt, dass sie Unternehmen (entweder direkt oder über Beratungsfirmen) beraten hat – und zwar für beträchtliche Summen: 1 bis 2 Millionen US-Dollar pro Fall. Die Kommission nennt Apple und Microsoft, während sie Amazon, Pfizer und Sanofi wiederum glatt unterschlägt.“

Der Widerstand gegen Morton kam laut Financial Times (FT) nicht nur von Frankreich: Mehrere Kommissare hatten Ursula von der Leyen in einem Brief zuvor aufgefordert, die Personalie erneut auf den Prüfstand zu stellen. Auch die Chefs der politischen Parteien erklärten: „Wir verstehen nicht, warum Nicht-EU-Kandidaten für solch eine hochrangige und strategische Position überhaupt berücksichtigt werden.“ An der Seite von der Leyens stehen allerdings die Grünen: Vom „Sieg“ einer „engstirnigen, nationalistischen“ Haltung schrieb etwa der Europaabgeordnete und frühere Grünen-Vorsitzende Reinhard Bütikofer auf Twitter.

Ursula von der Leyen ist für ihre unkonventionelle Arbeitsweise bekannt: So verhandelte sie einen Milliardendeal mit Pfizer-Chef Albert Bourla mittels elektronischer Textnachrichten. Die Nachrichten verschwanden danach spurlos, von der Leyen verweigert die Herausgabe an die EU-Aufsichtsgremien. Der grüne Co-Vorsitzende Philippe Lamberts zog seine ursprüngliche Kritik an der Personalie am Sonntag nach einem Gespräch mit Morton zurück und lobt die „Expertise“ der Ökonomin.

Die französische Nachrichtenagentur AFP hält es für denkbar, Macrons Attacke könnte ein „Warnschuss“ in Richtung von der Leyens sein, „es mit ihrer transatlantischen Ausrichtung nicht zu übertreiben“. Die AFP: „Wegen ihrer ausgezeichneten Beziehungen zu US-Präsident Joe Biden werden der CDU-Politikerin sogar gute Chancen nachgesagt, nächste Nato-Generalsekretärin zu werden.“ Deutlich mehr politischen und finanziellen Einfluss hätte von der Leyen allerdings, wenn sie nach der Europawahl im Juni 2024 eine zweite Amtszeit an der Spitze der EU-Kommission antreten würde. Dafür wiederum ist sie auf das Wohlwollen Macrons angewiesen. Schließlich hatte dieser ihr 2019 in einem Überraschungscoup als bisher erster Frau zu dem Brüsseler Spitzenposten verholfen.