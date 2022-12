Schlechteste Ernte bei Zuckerrüben seit 2008 Die Zuckerrübenernte ist in diesem Jahr in Brandenburg so schlecht ausgefallen wie seit 2008 nicht. Wie das Amt für Statistik in Potsdam am Dienstag mitteilt... dpa

Potsdam -Die Zuckerrübenernte ist in diesem Jahr in Brandenburg so schlecht ausgefallen wie seit 2008 nicht. Wie das Amt für Statistik in Potsdam am Dienstag mitteilte, haben die Bauern rund 353.200 Tonnen Zuckerrüben gerodet. Schlechter sei die Ernte mit 321 300 Tonnen nur 2008 ausgefallen, hieß es. Verglichen mit dem Vorjahr ging die Menge um 111.200 Tonnen zurück. Das entspricht einem Minus von fast einem Viertel (24 Prozent). Die Ernte lag auch um 22 Prozent oder 97.200 Tonnen unter dem Mittel der vergangenen sechs Jahre von 2016 bis 2021. Die unterdurchschnittliche Ernte sei durch hohe Temperaturen in Verbindung mit extremer Trockenheit sowie die geringere Anbaufläche bedingt, hieß es. Die Zuckerrübe ist nach der Kartoffel flächenmäßig die zweitwichtigste Hackfrucht in Brandenburg.