Schleswig-Holstein hat bei Elektroautos die Nase vorne

Flensburg -In keinem anderen Bundesland machen rein batteriebetriebene Elektroautos einen so großen Teil der Neuzulassungen aus wie in Schleswig-Holstein.