Ob Schmuck, wichtige Dokumente oder auch Bargeld: Wer Wertvolles besitzt, will, dass es sicher verwahrt ist. Das Bankschließfach ist für diese Fälle gefragt. Bei der Berliner Sparkasse sind die Schließfächer bereits seit Jahren zu knapp über 90 Prozent ausgelastet, erklärt eine Sprecherin. Anderswo gibt es bereits Wartelisten.

Verwahrentgelte – häufig Negativzinsen genannt – die immer mehr Banken bereits bei Beträgen ab 5000 Euro verlangen, können dazu führen, dass eine Schließfachmiete im Einzelfall günstiger ist, als das Geld auf dem Konto zu belassen. Aber die hohe Auslastung hat nicht allein mit einer steigenden Nachfrage zu tun. Banken und Sparkassen bieten auch einfach immer weniger Bankfilialen an. In Deutschland ist nach Angaben der Deutschen Bundesbank die Zahl der Bankfilialen in den vergangenen zehn Jahren von knapp 40.300 auf 24.100 gesunken. Damit fallen nicht nur Beratungsangebote vor Ort weg, auch Schließfächer zur Miete gibt es damit weniger.

Private Anbieter übernehmen das Geschäftsmodell von Banken

Die Berliner Volksbank will sich sogar komplett aus dem Geschäftsmodell „Schließfach“ zurückziehen. Das kündigte die Bank bereits Mitte vergangenen Jahres an. Als Grund nannte Andreas Schönfeld, Bereichsleiter Vertriebsmanagement der Berliner Volksbank, damals das gestiegene Überfallrisiko und die damit verbundenen hohen Risiken für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Anstatt eigener Schließfächer kooperiert die Berliner Volksbank nun mit dem privaten Schließfachanbieter Trisor aus Berlin.

Trisor ist nur einer von mehreren alternativen Anbietern, die das Geschäftsmodell von Banken übernehmen. Mit Asservato ist ebenfalls erst vergangenes Jahr ein weiterer Schließfachanbieter auf den Markt gekommen. Ob Bank oder privater Anbieter, bei der Anmietung eines Schließfachs gibt es einige Dinge zu beachten. Ein Überblick.

Verfügbarkeit prüfen: Banken vermieten ihre Schließfächer häufig nur an Bestandskunden, die auch ein Girokonto im Haus haben. So beispielsweise auch bei der Berliner Sparkasse. Direktbanken wie die ING oder DKB haben gar keine oder nur sehr weniger Filialen und somit auch keine eigenen Schließfächer. Kunden müssen sich also nach alternativen Anbietern oder Hausbanken umgucken.

Schließfächer bei Banken und Sparkassen günstiger

Preisvergleich anstellen: Hier lohnt es sich als Erstes, einen Preisvergleich anzustellen. Denn die Miethöhe unterscheidet sich deutlich – nicht nur je nach Größe des Faches. Nach einer aktuellen Auswertung der Stiftung Warentest verlangt EMS Werteinlagerung für ein sieben Liter großes Fach mit 416 Euro im Jahr am meisten, wobei der Preis mit Dauer der Anmietung sinkt. Bei Trisor kostet die Miete 217 Euro jährlich, hier ist das Beispielfach aber kleiner und der Versicherungsschutz geringer. Hingegen zählt die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam zu den günstigsten Anbietern im Test mit 50 Euro Miete pro Jahr. Allerdings ist hierbei gar kein Versicherungsschutz enthalten und eine Angabe der Größe des Faches fehlt. Die Tarife sind also nur bedingt vergleichbar, dennoch lässt sich feststellen, dass private Anbieter durchweg deutlich teurer sind.

Ob ein Schließfach letztlich günstiger ist, als Negativzinsen zu zahlen, müssen Verbraucher durchrechnen. Bei 25.000 Euro und 0,5 Prozent Verwahrentgelt pro Jahr, kämen 125 Euro zusammen. Ein Schließfach zu mieten, ist meist noch teurer, aber es gibt auch Anbieter, bei denen eine Schließfachmiete günstiger sein kann. Rein rechnerisch macht es nur bei größeren Summen Sinn.

Bargeld nicht immer mitversichert

Versicherungsschutz anpassen: Allerdings ist es auch nicht immer ratsam, Bargeld im Schließfach zu lagern. Einige Versicherungen schließen den Schutz hierfür nämlich aus oder versichern nur bis zu einer bestimmten Höhe. Doch was, wenn trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen ein Einbruch gelingt oder ein Feuerschaden die Wertgegenstände zunichtemacht? In der Regel ist in der Miete bereits eine Standardversicherung enthalten, die aber nicht immer einen ausreichenden Schutz verspricht. Verbraucher sollten bei ihrer Hausratversicherung nachfragen, ob hier zusätzlich ein Schließfachschutz inklusive ist, rät die Stiftung Warentest. Ansonsten kann der Schutz bei der Bank oder beim Anbieter gegen Aufpreis auch aufgestockt werden.

Im Schadensfall die verlorene Summe nachzuweisen, ist aber gar nicht so einfach. Grundsätzlich ist geheim, was sich im Schließfach befindet. „Als Kunde muss man im Schadensfall in der Lage sein, zu belegen, welche Gegenstände mit welchen Werten sich im Schließfach befanden“, sagt Julian Treidler, Geschäftsführer von Trisor. Dabei helfen können Kaufbelege, Fotos vom Schließfachinhalt und bei überschaubaren Summen Bargeld auch die jeweiligen Seriennummern der Scheine.

Service erfragen: Hat ein Kunde bei der klassischen Bank immer einen persönlichen Ansprechpartner, ist das bei den neuen Anbietern nicht unbedingt der Fall. Bei den Start-ups ist alles auf Automatisierung ausgelegt. Per Chipkarte, Pin und Fingerabdruck verschaffen sich Kunden Zugang zum Tresorraum, ein Roboter bringt das angefragte Schließfach. Auch die Anmietung läuft bei den neuen Anbietern vollkommen digital ab – und geht somit in der Regel auch schneller. „Wir bieten aber auch, wenn gewünscht, eine persönliche Begleitung vor Ort an“, sagt Treidler von Trisor. So sei eine Rezeption tagsüber besetzt und ein Wachschutz rund um die Uhr zugegen. Auch das kann ein Entscheidungskriterium für einen Anbieter sein: Während Kunden bei der Bank an Öffnungszeiten gebunden sind, ist der Zugang bei den meisten Privatanbietern rund um die Uhr möglich.