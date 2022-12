Schneider zu Schwedt: Standort ist „Filetstück“ im Wandel Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, hat sich zuversichtlich gezeigt, dass es bis zu Jahresende Lösungen für alternative Öllieferungen ... dpa

ARCHIV - Carsten Schneider (SPD, r), Staatsminister für die neuen Bundesländer und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland, spricht. ild Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivb

Cottbus/Schwedt -Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, hat sich zuversichtlich gezeigt, dass es bis zu Jahresende Lösungen für alternative Öllieferungen an die PCK-Raffinerie in Schwedt geben wird. „Das ist unser politisches Ziel“, sagte Schneider am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Cottbus. Man sei in sehr guten Gesprächen mit Polen. „Das ist bis zum Ende von Verhandlungen immer so: Das wird immer heiß gekocht und dann wirds in der Küche doch kühler, und am Ende kann man es essen“. Das Bundeswirtschaftsministerium habe da einen guten Job gemacht, sagte der SPD-Politiker. Laut Bundeswirtschaftsministerium soll es in der kommenden Woche mehr Klarheit geben.