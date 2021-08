Berlin - Wenn der Wasserhahn tropft, benachrichtigen Mieter schnell die Hausverwaltung. Doch nicht selten weist diese eine Kostenübernahme für solche Reparaturen zurück. Was täglich benutzt wird und kaputt geht, müssen Mieter in Privatwohnungen selbst reparieren lassen – sofern der Mietvertrag eine gültige Kleinreparaturklausel enthält. Auch zu regelmäßigen Schönheitsreparaturen können Mieter vertraglich verpflichtet werden. Unter welchen Bedingungen die Bestimmungen greifen, erklären Experten.

Vermieterpflichten: „Grundsätzlich muss der Vermieter Reparaturen bezahlen“, sagt Jutta Hartmann, Sprecherin des Deutschen Mieterbunds. Als Besitzer der Wohnung ist er verpflichtet, Kosten zu übernehmen, die der Sicherung und Instandhaltung des Gebäudes dienen. Dazu zählen zum Beispiel unter Putz liegende Rohre oder Schläuche, aber auch Dichtungen, Klingelschalter oder Steckdosen im Treppenhaus. Platzt ein Wasserrohr oder funktioniert die Heizung nicht, ist der Vermieter in der Regel in der Pflicht. Auch Abdichtungen in der Dusche oder an Fenstern, die nach Jahren porös geworden sind, muss der Vermieter ersetzen. Beschädigt der Mieter vorsätzlich Vorrichtungen in Haus oder Wohnung, für die an sich der Vermieter zuständig ist, ist der Vermieter nicht mehr verpflichtet, die Schäden wiedergutzumachen.