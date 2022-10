Scholz auf Kongress der Bahngewerkschaft EVG erwartet Mit einem Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz beginnt am Sonntag (16.00 Uhr) der Gewerkschaftstag der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG in Berlin. A... dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht. Carsten Koall/dpa

Berlin -Mit einem Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz beginnt am Sonntag (16.00 Uhr) der Gewerkschaftstag der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG in Berlin. Auf der fünftägigen Veranstaltung wird unter anderem ein neuer Gewerkschaftschef gewählt. Der bisherige Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel tritt nicht mehr an. Als aussichtsreichster Kandidat gilt sein bisheriger Stellvertreter Martin Burkert. Er übernähme auch Hommels Sitz im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn.