Scholz bekräftigt Skepsis gegenüber EU-Gaspreisdeckel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich erneut im Zusammenhang mit dem EU-Gaspreisdeckel geäußert. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Bundeskanzler Olaf Scholz hat die skeptische Haltung Deutschlands zu einem europäischen Gaspreisdeckel bekräftigt. Der SPD-Politiker sagte am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Bundestag: „Einfache Sofortlösungen gibt es nicht. Zum Beispiel können wir nicht so in Preise eingreifen, dass dann zu wenig Gas nach Europa geliefert wird.“ Diese Einsicht sei auch wichtig für die Verständigung, an der der Energierat der EU am Dienstag weitergearbeitet habe. Scholz sagte aber, er sei sicher, dass es eine gute und pragmatische Verständigung gebe.