Berlin - Die Bundesregierung will angesichts der hohen Preise für Energie die Bürger weiter entlasten. So werde es zum Anfang kommenden Jahres eine große Wohngeldreform geben, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag in Berlin. Dabei werde unter anderem der Kreis der Berechtigten ausgeweitet.