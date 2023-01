Scholz: „Pandemie ist noch nicht vorbei“

Bundeskanzler Scholz präsentiert in Davos Eckpunkte einer globalen Gesundheitspolitik. Die Bedeutung der WHO soll deutlich ausgebaut werden.

Auf dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos widmete sich Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch den globalen Herausforderungen und der Rolle Deutschlands in einer Welt der „Zeitenwende“, wie sich Scholz selbst mehrfach zitierte. Zum Thema des Kriegs in der Ukraine wiederholte Scholz die bekannten Positionen. „Wir werden die Ukraine weiterhin unterstützen – so lange wie notwendig“, sagte Scholz. Damit die Ukraine den von Russland vom Zaun gebrochenen Krieg gewinnen könne, liefere Deutschland „fortlaufend“ und in enger Absprache mit den internationalen Partnern „große Mengen an Waffen“, sagte er. Auf die Frage der möglichen Lieferung deutscher Leopard-Kampfpanzer, um die in der Ampelkoalition heftig gerungen wird und in der Deutschland auch international unter wachsendem Druck steht, ging der Kanzler allerdings nicht ein.

Zum Thema der aufkommenden Rivalitäten bei der Subventionierung von Maßnahmen gegen den Klimawandel sagte Scholz, das Engagement dürfe nicht „zur Diskriminierung europäischer Unternehmen führen“, und fuhr fort: „Protektionismus behindert den Wettbewerb und die Innovation und ist dem Klimaschutz abträglich.“ Gleichzeitig sagte Scholz, dass Deutschland und die EU im Bereich von Lebensmitteln auf der globalen Freiheit der Exportmärkte bestehen. Hoch subventionierte Agrarprodukte werden also weiterhin zulasten vor allem der ärmeren Länder der Erde auf den Weltmarkt geworfen. Zu China hielt sich Scholz bedeckt, sagte, das Land sollte nicht isoliert werden, müsse aber die Menschenrechte, etwa bei den Uiguren, beachten.

Wirklich ausführlich wurde Scholz beim Thema „Gesundheitskrise“, bei dem Deutschland offenbar eine globale Führungsrolle übernehmen will. Scholz berichtete von einem Treffen der EU, der Organisation der Afrikanischen Staaten und dem Unternehmen Biontech, bei dem der „Startschuss“ zur Errichtung von „modularen Produktionsstätten“ in Südafrika, Ruanda, Ghana und Senegal gegeben worden sei. Scholz sagte, dass sich zwar alle ein Ende der Covid-19-Pandemie wünschten, doch dem sei nicht so: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei“, sagte Scholz: „Sie wird kein Ende finden, wenn wir den Kreislauf, dass immer neue Mutanten zu immer neuen Infektionen auslösen, nicht endlich durchbrechen.“ Noch gäbe es „Lockdowns in China, nach wie vor hohe Infektionszahlen“ und „neue Virus-Varianten“. Bei der Bekämpfung von Pandemien werden die Staaten künftig wesentliche Kompetenzen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgeben.

Scholz sagte, dass sich „die G7-Gesundheitsminister letzte Woche auf den ‚Pact for Pandemic Readiness‘ verständigt“ hätten. Dieser Vertrag sehe vor: „besserer Datenaustausch, die Vernetzung internationaler Gesundheitsexperten und Expertinnen und die Mobilisierung schneller Einsatzteams, die im Ernstfall einen Ausbruch bekämpfen sollen“. Außerdem wird Deutschland den von der WHO eingerichteten ACT Accelerator „massiv unterstützen“, „der für eine weltweite Versorgung mit Impfstoffen sorgt“. Deutschland „geht hier mit 1,3 Milliarden allein in diesem Jahr voran“ und wolle die WHO „dauerhaft stärken“. Davos sei „bei diesen Themen schon oft ein Impulsgeber“ gewesen. „Nicht zuletzt wurde hier im Jahr 2000 die Impfallianz Gavi gegründet, in der Pandemie war sie Gold wert“, so Scholz.

Der - wenn einmal beschlossene - rechtlich bindende „Pact for Pandemic Readiness“ sieht die Bereitstellung weitreichender finanzieller Mittel in der Pharma- und Gesundheitsindustrie vor: So soll laut Artikel 6 des Entwurfs zum Pakt der Ausbau der Kapazitäten zum Aufbau und zur Pflege strategischer Vorräte an Produkten für die Pandemieabwehr gestärkt werden; eine Bereitstellung von Vorräten, Rohstoffen und anderen notwendigen Inputs für die nachhaltige Produktion von Pandemieprodukten (insbesondere pharmazeutische Wirkstoffe), auch für die Bevorratung, erfolgen. Laut Artikel 7 sollen „die lokalen Kapazitäten zur Herstellung von Pandemiebekämpfungsmitteln“ durch „Anreize zur Förderung des Transfers von Technologie und Know-how“ gestärkt werden. Im Gegenzug zur umfangreichen öffentlichen Finanzierung sollen die Hersteller den Finanzierern „zeitlich begrenzte Ausnahmen zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum, die ein Hindernis für die Herstellung von Produkten zur Pandemiebekämpfung während einer Pandemie darstellen“, gewähren. Es sollen „Anreize für die Entwicklung von Produkten zur Pandemiebekämpfung“ gegeben werden.

Laut der Artikel 13, 18 und 20 soll der Pakt eine „Stärkung der zentralen Rolle der WHO als leitende und koordinierende Behörde für die internationale Gesundheitsarbeit, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit der Koordinierung mit Einrichtungen im System der Vereinten Nationen und anderen zwischenstaatlichen Organisationen“ bringen. Die WHO erhält erleichterten Zugang zu Ausbruchsgebieten, „unter anderem durch die Entsendung von Expertenteams zur Bewertung und Unterstützung der Reaktion auf neu auftretende Ausbrüche“.

Das Verfassen eines Entwurfs für den Pakt war vom zwischenstaatlichen Verhandlungsgremium (INB) der WHO-Mitgliedsstaaten Anfang Dezember 2022 beschlossen worden. Der Pakt soll bis zum Frühjahr 2023 verabschiedet werden. (mit AFP)