Scholz setzt bei Inflationsgesetz auf Entgegenkommen der USA Ein neues Gesetz in den USA benachteiligt nach Ansicht der EU-Kommission Firmen in der EU. Man fordert Ausnahmen - die existieren bereits für Kanada und Mexiko. dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim EU-Gipfel in Brüssel. gency via ZUMA/dpa Nicolas Landemard/Le Pictorium A

Brüssel -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt darauf, dass die USA bei ihren Maßnahmen zur Unterstützung der eigenen Wirtschaft Ausnahmen für die EU zulassen. „Es ist ganz klar, dass wir uns an dem orientieren, was die Bedingungen für Kanada sind“, sagte Scholz gestern nach dem EU-Gipfel in Brüssel zu den Gesprächen mit den USA. „Und wir haben auch den Eindruck, dass uns das gelingen wird.“