Schwache globale Nachfrage bremst Chinas Exportwachstum

Hohe Inflation durch steigende Energiepreise bremst weltweit die Nachfrage nach Waren „Made in China“. Aber auch in China läuft es nicht rund. Deutsche Expor...

ARCHIV - Die «HMM Algeciras» dockt am Hafen von Qingdao in der ostchinesischen Provinz Shandong an. Li Ziheng/XinHua/dpa