Schwache globale Nachfrage lässt Chinas Exporte einbrechen Das Ausmaß des Rückgangs überrascht selbst Experten: Hohe Inflation dämpft die Kauflust und damit den Bedarf an Waren „Made in China“. Der Einbruch kommt für... dpa

ARCHIV - Containerschiffe legen in einem Hafen in Nanjing in der ostchinesischen Provinz Jiangsu an. Chinatopix via AP/dpa

Peking -Schlechte globale Nachfrage und Corona-Lockdowns in China haben den chinesischen Außenhandel unerwartet stark einbrechen lassen. Wie der Zoll am Mittwoch in Peking mitteilte, gingen die Ausfuhren in US-Dollar berechnet im November um 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Es war schon der zweite monatliche Rückgang in Folge.