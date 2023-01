Schweinehaltung: Wendorff kritisiert Özdemirs Umbaupläne Brandenburgs Bauernpräsident ist zufrieden, die Messehallen bei der Grünen Woche seien gut besucht. Wenig begeistert reagierte er jedoch auf Umbau-Pläne des ... dpa

Flaggen mit dem Logo der Internationalen Grünen Messe wehen vor dem Eingang der Messe Berlin. Fabian Sommer/dpa

Berlin/Potsdam -Der brandenburgische Bauernpräsident Henrik Wendorff hat Pläne von Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) zum Umbau in der Schweinehaltung kritisiert. „Wir bewegen uns in eine Sackgasse“, sagte Wendorff der Deutschen Presse-Agentur während der Grünen Woche in Berlin am Sonntag. Er kritisierte, dass Özdemir für eine Förderung eine Obergrenze einziehen wolle, die 200 Sauen und bis zu 3000 verkaufte Mastschweine jährlich vorsehe.