Schweinepest-Fall erstmals im Kreis Oberspreewald-Lausitz

ARCHIV - Ein Keiler steht im Gehege eines Wildparks. /Symbolbild Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Senftenberg -Zum ersten Mal ist im Landkreis Oberspreewald-Lausitz ein Fall der Afrikanischen Schweinepest nachgewiesen worden. Ein infiziertes Wildschwein sei in unmittelbarer Nähe zum Seuchengeschehen im Nachbarkreis Spree-Neiße erlegt worden, teilte der Landkreis am Montag mit. Nun werde in einem größeren Gebiet nach toten Tieren gesucht. Auch ein mobiler Wildschweinzaun entsteht.