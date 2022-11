Schweinepest-Fälle in Spree-Neiße: Schutzvorkehrungen erhöht Mehr als zwei Jahre nach dem Ausbruch der Schweinepest in Brandenburg hat der Landkreis Spree-Neiße nahe der polnischen Grenze seine Schutzvorkehrungen noch ... dpa

ARCHIV - Ein Wildschwein steht auf einem Plateau im Wald. Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Potsdam -Mehr als zwei Jahre nach dem Ausbruch der Schweinepest in Brandenburg hat der Landkreis Spree-Neiße nahe der polnischen Grenze seine Schutzvorkehrungen noch einmal erhöht. In der Region werden derzeit infizierte Wildschweine tot entdeckt oder erlegt, wie der Kreis am Mittwoch mitteilte. Die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest habe sich als wirksam erwiesen, aber auch mit Rückschlägen sei jederzeit zu rechnen, hieß es aus dem Ministerium für Verbraucherschutz in Potsdam. Im Landkreis Spree-Neiße sei derzeit ein lokal begrenztes, akutes Seuchengeschehen festzustellen. In der Region war im September 2020 bundesweit der erste Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) beim Schwarzwild amtlich festgestellt worden.