Schweizer Schokohersteller Lindt & Sprüngli verdient gut Die Leute essen mehr Schokolade - zumindest die von Lindt & Sprüngli. Der Schweizer Schokoladenhersteller verdient rund 16 Prozent mehr als im Vorjahr. dpa

ARCHIV - Der Schweizer Schokoladenhersteller hat im vergangenen Jahr gute Geschäfte gemacht. Walter Bieri/KEYSTONE/dpa

Kilchberg -Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hat mit der Normalisierung des Gesellschaftslebens nach den Corona-Einschränkungen gute Geschäfte gemacht. Der Reingewinn stieg im vergangenen Jahr um 16,1 Prozent auf 569,7 Millionen Franken (rund 573 Mio Euro), wie das Unternehmen in Kilchberg bei Zürich mitteilt. Wie im Januar bekanntgegeben, lag der Umsatz im vergangenen Jahr bei 4,97 Milliarden Franken (rund fünf Mrd Euro), was einem oragnischen Plus von 10,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach.