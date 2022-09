Schweizer Unternehmen baut Holzmodulwerk in Eberswalde In Eberswalde (Barnim) siedelt sich das Schweizer Holzbauunternehmen Renggli an. Am Donnerstag erfolgte der erste Spatenstich für die Produktionsstätte zur H... dpa

Eberswalde -In Eberswalde (Barnim) siedelt sich das Schweizer Holzbauunternehmen Renggli an. Am Donnerstag erfolgte der erste Spatenstich für die Produktionsstätte zur Herstellung von Konstruktionsteilen und Fertigbauteilen für mehrgeschossige Gebäude aus Holz. 200 neue Arbeitsplätze sollen entstehen, wie das Wirtschaftsministerium weiter mitteilte. Das Ressort fördert die Investition mit rund 13,7 Millionen Euro aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW).