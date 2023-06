Seidene Diplomatie: Warum ist Bill Gates so fasziniert von China?

Bill Gates am 16. Juni 2023 bei Präsident Xi Jinping in Peking.

Bill Gates am 16. Juni 2023 bei Präsident Xi Jinping in Peking. www.imago-images.de

Chinas Führung forciert den Austausch mit amerikanischen Wirtschaftsführern. Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat am Freitag Bill Gates in Peking empfangen – eine äußerst seltene Ehre, die kaum einem Unternehmer zuteil wird. In diesem Jahr sind bereits Elon Musk von Tesla, Jamie Dimon von JP Morgan und Tim Cook von Apple nach Peking gepilgert. Sie wurden zwar alle von hochrangigen politischen Vertretern empfangen, keiner jedoch von Präsident Xi. Gates wurde wie ein Staatsgast behandelt und schien selbst etwas aufgeregt zu sein, wie die Videos seiner kurzen Ansprache in chinesischen Staatsmedien zeigen.

Die chinesische Führung hat erkannt, dass Weltkonzerne wie Microsoft oder große, supranationale Einrichtungen wie die Gates-Stiftung mehr Finanzkraft und Einfluss haben als manch ein maroder Staat. Daher kooperiert die Führung der Kommunistischen Partei auch ganz offen mit dem, was man früher den „Klassenfeind“ genannt hätte: Bill Gates ist als reichster Mann der Welt im Establishment von Washington tief verankert. Er hatte den amtierenden Präsidenten Joe Biden in seinem Wahlkampf unterstützt und kommt als Microsoft-Gründer aus der Technologiesparte, in der der Wettbewerb zwischen den USA und China besonders ausgeprägt ist.

Gates und die chinesische Staatsführung verbindet das gemeinsame Interesse an der Fortsetzung und dem Ausbau der Globalisierung. Sanktionen der USA wären für China schlecht, weil sie die Entwicklung des Landes hemmen würden. Eine reibungslose Wirtschaft ist aber nicht nur Voraussetzung für die soziale Stabilität in China, sondern auch der Motor für die globalen Ambitionen Chinas. Diese könnten auf Kosten der USA gehen.



Die USA werfen China vor, das Land wolle den Vereinigten Staaten ihren Status als einzige Hegemonialmacht streitig machen. Peking wiederum sieht die USA auf dem Abstieg. Auch für Gates wären Sanktionen gegen China sehr schlecht: Für ihn – wie für alle global agierenden Konzerne – besteht die Welt nämlich aus Märkten, die er mit seinen Produkten versorgen will. Die politische oder menschenrechtliche Ausrichtung seiner politischen Partner ist für ihn im Umfeld der globalen Marktwirtschaft nebensächlich, es geht vielmehr um den Aufbau von Monopolen. Gates dominiert zwar bereits viele Bereiche, aber aufstrebende chinesische Unternehmen fordern auch sein Imperium heraus.

Neben den Themen Technologie und Klima ging es bei den „bilateralen Gesprächen“ zwischen Gates und Xi, so die chinesische Formulierung, auch um das Thema Gesundheit. Hier arbeitet Gates schon lange mit China zusammen. Am Donnerstag hatte die Bill & Melinda Gates Foundation angekündigt, ein in Peking ansässiges Institut im weltweiten Kampf gegen Malaria und Tuberkulose mit 50 Millionen Dollar zu unterstützen. An dem Pharma-Forschungsinstitut GHDDI, dem die Gelder zufließen werden, sind die Stadt Peking und die Tsinghua-Universität beteiligt.

Gates arbeitet mit China auch im Rahmen anderer Gesundheitsprogramme und bei der Weltgesundheitsorganisation WHO zusammen. Gates ist einer der Pioniere bei Covid-19-Impfstoffen. Gates lobte in Peking die chinesischen Forscher als „brillant“ und sagte, die Menschheit müsse alles unternehmen, um gegen Infektionskrankheiten in koordinierter Weise vorgehen zu können. Gates lobte chinesischen Staatsmedien zufolge China dafür, dass es „riesige Fortschritte“ in der Bekämpfung der Armut und der Corona-Pandemie erzielt und damit „ein gutes Beispiel für die Welt gegeben“ habe. Er sagte, er habe es sehr bedauert, dass er wegen der Pandemie mehrere Jahre nicht nach China habe reisen können.



Gates hatte China zuletzt im Jahr 2019 besucht. Damals traf er die Präsidentengattin Peng Liyuan und sprach mit ihr über den Kampf gegen HIV und Aids. Xi sagt laut der chinesischen Volkszeitung, Gates sei „der erste amerikanische Freund“, den er in diesem Jahr getroffen habe. Gates habe „viele gute Dinge durch seine Beteiligung an der chinesischen Entwicklungsarbeit“ getan.

Xi konnte sich auch einen Seitenhieb auf die amerikanische Regierung nicht verkneifen. Er sagte: „Wir haben unsere Hoffnungen immer in das amerikanische Volk gesetzt.“ Am Sonntag wird der Außenminister der USA, Antony Blinken, in Peking erwartet. Beobachter gehen davon aus, dass dieser Besuch vor allem dem Austausch der unterschiedlichen Sichtweisen dienen wird. Die Chinesen werben dagegen anderswo um ihre Sache: Kommende Woche reist der chinesische Ministerpräsident Li Qiang nach Berlin, wo die Deutsch-Chinesischen Regierungskonsultationen unter dem Titel „Gemeinsam nachhaltig handeln“ stattfinden. Im Anschluss reist Li nach Paris, wo er an einem Gipfel zum „Neuen globalen Finanzpakt“ teilnimmt.