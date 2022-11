Senat will Taxipreise um durchschnittlich 20 Prozent erhöhen Taxifahren dürfte in Berlin bald deutlich teurer werden. Drei Jahre nach der letzten Tariferhöhung plant die Landesregierung noch vor Weihnachten eine Anhebu... dpa

ARCHIV - Bei der Jahres-Pressekonferenz der Innung des Berliner Taxigewerbes steht ein Taxi. Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Berlin -Taxifahren dürfte in Berlin bald deutlich teurer werden. Drei Jahre nach der letzten Tariferhöhung plant die Landesregierung noch vor Weihnachten eine Anhebung der Preise um durchschnittlich 20 Prozent, wie die Senatsverwaltung für Verkehr am Freitag mitteilte. Das betrifft auch den erst im Mai dieses Jahres geänderten Flughafentarif für den Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet.