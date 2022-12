Senator: Wirtschaftliche Entwicklung besser als gedacht Berlin ist nach Einschätzung des Wirtschaftssenators bisher ausgesprochen gut durch die Krise gekommen. Die Frage ist: Bleibt das so - oder kommen die harten... dpa

ARCHIV - Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos). Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) ist vorsichtig optimistisch, was die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Berlin vor dem Hintergrund von Inflation und Energiekrise angeht. „Wenn sich das Thema Energie stabilisiert durch die Preisbremsen der Bundesregierung und die flankierenden Maßnahmen in Berlin, glaube ich, dass wir gut durch die Krise kommen“, sagte Schwarz der Deutschen Presse-Agentur.