Sicherheitspersonal am BER im Warnstreik: Flüge fallen aus Ohne Kontrolle der Passagiere keine Flüge. Am BER hat das Sicherheitspersonal die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Alle Abflü... dpa

ARCHIV - Eine Anzeigentafel zeigt gestrichene Flüge hinter einer Verdi-Fahne an. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Berlin -Reisende müssen sich am Montag erneut auf erhebliche Verspätungen und Ausfälle am Hauptstadtflughafen BER einstellen. Mit dem Beginn der Frühschicht um 3.30 Uhr begann in der Nacht ein ganztägiger Warnstreik des Sicherheitspersonals. „Wie angekündigt gibt es keine Abflüge“, sagte ein Flughafensprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Damit seien rund 200 Starts gestrichen, etwa 27.000 Passagiere seien betroffen. Nach Angaben des Flughafensprechers sind zudem etwa ein Drittel der ankommenden Flüge gestrichen.