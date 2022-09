Siemens Energy ersetzt ab sofort Hellofresh im Dax Das erst im März aus dem Dax in den MDax abgestiegene Energieunternehmen Siemens Energy kehrt an diesem Montag (19. September) in den deutschen Leitindex zur... dpa

ARCHIV - «Siemens Energy» steht in der Frankfurter Wertpapierbörse außen an der Arbeitsplätzen der Börsenhändler. Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt/Main -Das erst im März aus dem Dax in den MDax abgestiegene Energieunternehmen Siemens Energy kehrt an diesem Montag (19. September) in den deutschen Leitindex zurück. Ausscheiden muss dafür der Kochboxenlieferant Hellofresh, der ab sofort im Index der mittelgroßen Werte zu finden sein wird.