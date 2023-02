Smartphones in Deutschland werden länger genutzt Vor der wichtigsten Mobilfunkmesse MWC befragt der Digitalverband Bitkom die Verbraucher in Deutschland zu den aktuellen Smartphone-Trends. Der ökologische F... Christoph Dernbach , dpa

ARCHIV - Immer weniger Menschen haben ihr aktuell genutztes Smartphone erst vor kurzer Zeit gekauft. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Berlin -Der Trend zur Nachhaltigkeit hat auch den Smartphonemarkt erreicht - zumindest ein wenig. Die Menschen in Deutschland mustern ihre Handys nicht mehr so schnell aus. Sie sind im Gegenzug aber auch bereit, mehr Geld für ein Neugerät in die Hand zu nehmen.