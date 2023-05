Berliner Bäcker übt positives Denken: „Wärmepumpe ist für mich keine Alternative“

Sterben die Bäcker langsam aus? Und was halten sie von Habecks Wärmewende? Wir haben einen Familienbäcker in Berlin bei seiner Arbeit begleitet.

Die Augen wollen oder können sich nur schwer öffnen. Gerade noch im Tiefschlaf, klingelt aber um kurz nach ein Uhr mitten in der Nacht der Wecker. Was für den Großteil der Bevölkerung nur selten vorkommt – vielleicht vor einer Urlaubs- oder Geschäftsreise –, ist alltäglich für die Brot- und Kuchenbäcker in Berlin. Schließlich werden die Schrippen und Croissants, die ab sechs Uhr in der Bäckerei & Konditorei Johann Mayer in Berlin-Schöneberg über die Theke gehen, stundenlang mit den eigenen Händen vor- und zubereitet. Ein Knochenjob.