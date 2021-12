Wer Netflix schaut, schadet der Umwelt. Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime oder YouTube betreiben riesige Serverfarmen, um Videos zu speichern und zur Verfügung zu stellen. Das kostet Energie und schadet der CO₂-Bilanz. Darauf macht die Verbraucherzentrale Berlin in einer aktuellen Pressemeldung aufmerksam. „Aus diesen Gründen auf Streaming zu verzichten, ist realitätsfern. Wer diese Dienste jedoch nutzt, sollte wissen, wie energiehungrig alltägliche digitale Vorgänge sind“, wird Siri Lena Tholander, Projektkoordinatorin der Energieberatung bei der Verbraucherzentrale Berlin, zitiert.

So entspreche das einstündige Streamen eines Films grob gesagt der Emission eines Kleinwagens bei einem Kilometer Autofahrt. Global verursacht Video-Streaming mindestens ein Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen, ergab eine Studie des französischen Thinktanks „Shift Project“ bereits 2019. Demnach habe Video-Streaming allein im Jahr 2018 mehr als 300 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente verursacht. Das entspricht in etwa der Menge CO₂, die Spanien insgesamt innerhalb eines Jahres ausstößt. Mittlerweile dürften die Zahlen noch gestiegen sein. In einer Modellstudie haben US-Forscher dieses Jahr berechnet, dass die weltweite Internetnutzung zu Hause im Zuge der Pandemie um 15 bis 40 Prozent zugenommen hat.

Streamen über ein Lan-Kabel verursacht weniger CO₂

Wer wissen möchte, wie hoch sein eigener digitaler Fußabdruck in Sachen Streaming ist, kann dies etwa auf der Website shelfd.com/co2 berechnen lassen. Die Macher ermitteln auf Grundlage der Klimastudie von „Shift Project“ die CO₂-Emissionen, die nach einer bestimmten Streamingzeit entstehen. Allerdings sind die Angaben sehr grob. So unterscheidet sich die persönliche Klimabilanz zum Beispiel auch nach Art der Datenübertragung. Auch die Größe des Bildschirms kann Auswirkungen haben oder in welcher Qualität das Video gestreamt wird.

Konkret gibt die Verbraucherzentrale Berlin folgende Tipps: Wer über ein Lan-Kabel auf eine Streaming-Plattform zugreift, verursacht weniger CO₂ als jemand, der sich über Mobilfunk Filme im Internet ansieht. Auch eine geringere Bild-Auflösung – 720p oder 480p statt HD – erzeugt weniger Energie. Große Bildschirme verbrauchen darüber hinaus mehr Strom als kleine. Auch im Hintergrund laufende Anwendungen erhöhen den Strombedarf. Dazu zählen auch weitere im Browser geöffnete Fenster und Tabs. Wer die Autoplay-Funktion deaktiviert, verhindert, dass Videos geladen werden, die derjenige vielleicht gar nicht mehr ansehen möchte.

Geht es um Musik und nicht um Filme, lautet der Rat der Energieberatung: Lieber zur Audiodatei greifen als zum Video mit dem viel höheren Datenvolumen. Dateien, die öfters abgespielt werden sollen, lohnt es sich außerdem herunterzuladen, anstatt jedes Mal neu zu streamen.