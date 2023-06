Solarenergie: Kanadier wirbt für PV-Anlagen – doch die Hürden sind in Deutschland noch hoch

Wärmewende, Energiewende, Klimawende – alle wollen unsere Erde retten, zumindest in der Theorie. In der Praxis jedoch stellt die deutsche Bürokratie nicht selten ein Hindernis dar. So auch bei Photovoltaik (PV). Ist Solarenergie die Lösung für ein grünes Deutschland?

Wenn es nach Lobbyisten und Konzernen aus der Branche ginge, hieße die Antwort sofort Ja. Damit liegen sie nicht falsch, denn Solar- bzw. PV-Anlagen sind als erneuerbare Energien definitiv Teil der deutschen Energiewende. Doch sind die Hürden noch groß. Ein Experte erklärt, warum.

Wir haben mit Evan Gilroy gesprochen, der in ganz Deutschland Landwirte, Flächeneigentümer und Investoren für die Energiewende motiviert. Der 32-Jährige ist als Geschäftsentwicklungsmanager bei der weltweit agierenden Solar Provider Group (SPG) tätig. Seit circa vier Jahren pachtet das Unternehmen, das seine Anfänge bereits vor 15 Jahren in Kanada hatte und mittlerweile ebenso in England, den USA und den Niederlanden agiert, Großflächen auch in Deutschland – um sie mit PV-Anlagen auszustatten und den grünen Strom an Energiekonzerne zu verkaufen. So simpel das Konzept klingen mag, die Umsetzung kann sich über Jahre erstrecken. Unser Gesprächspartner nennt nicht nur die Blockaden der Branche, sondern auch die Gründe für das doch noch große Misstrauen der Landeigentümer in die Solarenergie.

„Alles, was mit erneuerbaren Energien und Landwirtschaft zusammenhängt“

Wir haben Glück, dass wir den Solarexperten für ein Gespräch antreffen, denn eigentlich ist heute der Entbindungstermin seines zweiten Kindes. Da es aber noch etwas auf sich warten lässt, nutzen wir die Zeit, um mit ihm über die Landwirtschaft in Verbindung mit erneuerbaren Energien zu sprechen – sein Steckenpferd, immerhin hat Gilroy einen Bachelor in Bio-Ressourcen-Management, Ernährung und Landresilienz: „Alles, was mit erneuerbaren Energien und Landwirtschaft zusammenhängt.“ Bei seinem englischen Akzent wird man neugierig und es stellt sich heraus, dass Evan Gilroy Kanadier ist – ein charmanter Zufall also, dass nicht nur er, sondern auch die SPG, für die er arbeitet, ihre Wurzeln im zweitgrößten Land der Erde haben.

Mit Landwirtschaft hat unser Gesprächspartner nicht erst seit seinem Studium zu tun: „Ich bin auf einer Apfelplantage groß geworden.“ Die Arbeit dort mit seinem Vater bereitete ihm stets Freude – und doch zog es den charismatischen Vertriebler aus Meaford vor sieben Jahren erstmals nach Deutschland. Warum? „Alter Job und alte Liebe“, sagt er. Mittlerweile lebt er mit Frau und Kind in Leipzig, und vielleicht kommt ja schon morgen ein neues Familienmitglied hinzu.

Wie sieht aber nun die Realität und die Zukunft der PV aus: Kann Solarenergie – ganz spitz formuliert – unser Klima retten? „Können tut sie es, nur dauert es von der Planung bis zur Umsetzung noch zu lange, bis wirklich grüner Strom entsteht“, sagt Gilroy. Er ist in ganz Deutschland auf Akquise, versucht Menschen die Relevanz grüner Energien näherzubringen, sie von Solarenergie in der Landwirtschaft zu überzeugen.

„Einen Beitrag zur Energiewende wollen alle leisten“ – dennoch herrscht Misstrauen bei den Landwirten

Nicht selten trifft der Manager auf seiner Suche nach Freiflächen Landwirte auf ihrem Traktor an – doch stößt er dabei hin und wieder auf Widerstand, sagt er im Gespräch. „Es gibt unterschiedliche Kriterien, die wir durchgehen müssen, aber vor allem ist es meine Aufgabe, den Landeigentümern Sicherheit zu geben, dass es die richtige Entscheidung ist.“ Woher das Misstrauen?

„Einen Beitrag zur Energiewende wollen alle leisten“, sagt Gilroy, „die Flächen der Landwirte können da richtig helfen.“ Das Eingeständnis aber: Sie müssen bei klassischen PV-Anlagen auf die landwirtschaftliche Nutzung verzichten. Wie versucht der Geschäftsentwickler den Landeigentümern die Abgabe ihrer Flächen schmackhaft zu machen? „Man kann auf die Flächen mit schlechteren Bodenbedingungen zurückgreifen.“ Der landwirtschaftliche Ertrag sei hier sowieso nicht besonders hoch. Aus geschäftlicher Perspektive sei es allemal lukrativ: „Die Eigentümer erhalten eine hohe Pacht von uns.“

Lässt Gilroy aber den Verkäufermodus fallen, macht auch er Zugeständnisse. Die Unsicherheit am Markt sei für die Landwirte groß. „Die Preisentwicklung in der Landwirtschaft ist alles andere als sicher und stabil.“ Vor zwei Jahren seien beispielsweise Düngemittel plötzlich um 300 Prozent gestiegen – „das ist einfach die Realität“.

Resistenz bei den Gemeinden – Solarexperte: „Überrannt und überrumpelt“

Aber nicht nur bei den Landwirten prallt der Energieexperte ab und an auf Resistenz. Vor allem die lokalen Gemeinden würden sich sträuben, wenn es um die Abgabe von Flächen für Solaranlagen gehe. In 95 Prozent der Fälle laufen die Projekte über die Gemeinden, sagt Gilroy. Der Grund für ihr Desinteresse liege größtenteils an der Komplexität und Bürokratie der Projekte. „In der letzten Zeit werden sie ziemlich überrannt mit Anfragen für PV-Anlagen.“

Es gebe Gemeinden, die sagen: „Nein, wir wollen unsere landwirtschaftlichen Flächen schützen.“ Bei anderen wiederum sei es beispielsweise durch Jagdreviere nicht möglich. Problematisch sei jedoch, dass die Gemeinden oft nicht wüssten, wie sie zu agieren hätten. „Sie werden überrumpelt.“ Die Überforderung kreiere einen Stau in der Entwicklung grüner Energie. Zudem sei die Kapazität der lokalen Netze entscheidend dafür, ob die Anlagen technisch überhaupt realisierbar wären.

Solarenergie: Langwierige Genehmigungsverfahren von bis zu vier Jahren

„Wir möchten zusammen mit Landeigentümern Parks entwickeln – und dafür brauchen wir Flächen. Diese Flächen zu finden und zu erschließen, sei hierzulande harte Arbeit. Ist die Katze aber im Sack, folge gleich die nächste Hürde: die Genehmigungsverfahren.

Wie lange dauert ein solches Verfahren überhaupt im Schnitt? Fangen wir ganz von vorn an: Bis es überhaupt erst einmal zum Pitch bei den Eigentümern kommt, sagt der Solarexperte, können sechs Monate ins Land gehen. Hintergrund ist, dass die Gemeinden ein Konzept erstellen und sich mit den Möglichkeiten ihrer Flächen auseinandersetzen müssen. Doch das ist nicht die Maximaldauer: Bei manchen Gemeinden wartet das Unternehmen schon eineinhalb Jahre auf die Fertigstellung eines Konzeptes wie beispielsweise des Solarkatasters.

Danach geht es weiter mit der Baugenehmigung auf Kreisebene, gefolgt vom Umweltgutachten – hier ist von circa acht Monaten bis zu zwei Jahren die Rede, sagt Gilroy. Sind alle Genehmigungen erfolgreich eingeholt – was nicht immer der Fall ist – kommt obendrauf noch die Zeit für die Realisierung. Alles in allem, so der Experte, landet man damit bei ungefähr vier Jahren von der Planung bis zur fertigen Anlage. „Das ein oder andere Solarunternehmen ist bis dahin schon gar nicht mehr am Markt.“

An der Finanzierung selbst, sagt der Solarmanager, scheitere es nicht. Die Banken würden Interesse für Projekte mit erneuerbaren Energien zeigen. Ist der Vertrag erst einmal unterschrieben, hat die SPG nach eigenen Angaben die Einnahmen für zehn Jahre sicher.

Photovoltaik in der Landwirtschaft: „Wir wollen nicht alles zubauen“

Da bei konventionellen PV-Anlagen die Nutzung des Landes nicht möglich ist, plant das Unternehmen, den Abstand in den Anlagen zu vergrößern: „Auf diese Weise werden nicht nur die Kosten von hoch aufgeständerten PV-Anlagen vermieden – auch der landwirtschaftliche Betrieb kann gleichzeitig stattfinden“, sagt Gilroy und stellt klar: „Wir wollen nicht alles zubauen.“

Die Modulreihen seien von Nord nach Süd ausgerichtet. Zur Erntezeit aber können die Module von Ost nach West rotieren, sodass sie sich nach außen drehen – „eine einfache Lösung zur dualen Nutzung.“ Da der Kanadier selbst mit der Landwirtschaft aufgewachsen ist, liege ihm die Entwicklung von Systemen, die Landwirtschaft und Stromerzeugung zugleich ermöglichen, umso mehr am Herzen.

Jetzt müssen nur noch die Eigentümer überzeugt werden. Hier war die Bundesregierung bereits fleißig: Bei Freiflächenanlagen dürfen im Rahmen des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG 2023) den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden. „Bei 1000 Sonnenstunden, was für Berlin und Brandenburg passen würde, bekäme die Gemeinde bei einer Anlage von zehn Megawatt (MW) 20.000 Euro pro Jahr – ein erster Schritt, um PV-Anlagen attraktiver zu gestalten.“

PV-Projekte in Brandenburg so groß wie 420 Fußballfelder

Und was hat das Unternehmen an Leistung in Brandenburg und Berlin für die nächsten Jahre in Planung? Berlin sei für die Großflächenanlagen nicht geeignet: „Auch wenn sich Solar viel einfacher verstecken lässt als ein Windrad, ist die Hauptstadt für etwaige Anlagen zu dicht besiedelt.“ In Brandenburg aber seien circa 300 MW Peak in Planung. Flächenmäßig würden die Projekte dort etwa 300 Hektar umfassen – was in etwa 420 Fußballfeldern entspricht.

Das klingt erst mal vielversprechend und so, als würden die Deutschen sich zum Schluss doch noch auf eine grüne Zukunft einlassen. Es stellt sich trotzdem die Frage nach der geplanten Wärmewende von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: Macht sie die Arbeit des Solarexperten nicht leichter? „Wir merken schon, dass die Menschen in den letzten sechs Monaten proaktiver werden, was alternative Energien angeht.“ Der wichtigere Punkt aber seien die Genehmigungsverfahren: „Sie müssen vereinfacht werden, denn es ist so viel Arbeit, der Bürokratie hinterherzurennen, um die Solarentwicklung möglich zu machen.“ Aus Sicht eines Kanadiers ist Gilroy aber der Meinung, dass die Deutschen in Sachen Energiewende durchaus bemüht sind. „Deutschland hat auf jeden Fall die richtige Mentalität, um eine Lösung zu schaffen.“



