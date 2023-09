Energiewende „ernsthaft gefährdet“: Europäische Solarhersteller kurz vor Bankrott

Die EU treibt seit mehreren Jahren eine Umstellung auf umweltfreundliche Technologien zur Gewinnung von Strom voran. Dabei sollten vor allem lokale Unternehmen grüner Technologien von den Änderungen profitieren.



Jedoch warnt die europäische Solarstromindustrie jetzt vor einem Überangebot an billigen chinesischen Importen. Aufgrund der günstigeren Ware aus China stehen einige Hersteller kurz vor dem Bankrott.

Preisverfall bei Solarmodulen treibt regionale Unternehmen in die Insolvenz

Darüber berichtet die britische Zeitung Financial Times unter Berufung auf befragte Solarunternehmen. Ein Handelsverband der Branche, SolarPower Energie, wendete sich dem Bericht zufolge am Montag an die Europäische Kommission. In einem Brief des Verbands, der von mehr als 40 Solarunternehmen unterzeichnet wurde, ist die Rede von steigenden Lagerbeständen und einem „harten Wettbewerb“ chinesischer Hersteller um Marktanteile in Europa. Dieser Wettbewerb habe die Preise für Solarmodule seit dem Jahresbeginn im Durchschnitt um mehr als ein Viertel gesenkt. „Dies birgt konkrete Risiken für Unternehmen, in die Insolvenz zu gehen, da ihre Aktien erhebliche abgewertet werden“, zitiert die Financial Times aus dem Brief des Unternehmens an die EU-Kommission.

Im vergangenen Monat hat der norwegische Solarzellenhersteller Norwegian Crystals bereits Insolvenz angemeldet. Ein anderes Unternehmen kündigte die Einstellung der Produktion für Ende des Jahres an. Die Versuche der EU, Solarenergie zum größten Energieerzeuger innerhalb der Union zu machen, könnten dadurch erheblich erschwert werden. Bis 2030 sollen 45 Prozent der in der EU verwendeten Energie aus erneuerbaren Energien stammen. Im Laufe dieser Woche wird das Europäische Parlament erneut darüber abstimmen, ob an diesen Plänen festgehalten werden soll.

Energiewende: Ziele der EU sind laut Branchenexperten gefährdet

Momentan stammen rund drei Viertel der gesamten europäischen Solarimporte aus China. In diesem Zusammenhang sorgt sich die Branche nicht nur um ihre eigene Existenz, sondern sieht auch eine zunehmende Abhängigkeit von China. Die Herstellung von in Europa produzierten Solarmodulen kostet nach Angaben von Solar Power Europe mehr als das Doppelte im Vergleich zu in China produzierten Solarmodulen. Die Sprecherin von Solar Power Europe, Walburga Hemetsberger, sagte gegenüber der Financial Times: „Wir sind uns alle einig, dass der ungebremste Preisverfall ein kritisches Risiko für den Sektor darstellt und die Staats- und Regierungschefs der EU dringend Maßnahmen ergreifen müssen.“

2012 versuchte die EU Chinas Einfluss auf dem europäischen Markt einzudämmen und erhob Zölle auf chinesische Importe. Um die Installation erneuerbarer Energien innerhalb der EU anzukurbeln, wurde diese aber drei Jahre später vollständig aufgehoben und seitdem auch nicht wieder eingeführt. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen versuchen europäische Unternehmen, den Druck auf Brüssel zu erhöhen. Im Brief wird darauf hingewiesen, dass das Ziel der EU, bis 2030 mindestens 30 Gigawatt der Solarstrom-Lieferkette in Europa zu produzieren, „ernsthaft gefährdet“ ist.

Solartechnik: Lagerbestände decken den Bedarf der nächsten zwei Jahre

Aber nicht nur die Solarindustrie sorgt sich um ihre Zukunft. Die Windindustrie stellt ähnliche Forderungen an Brüssel und befürchtet, dass regionale Turbinenhersteller von der chinesischen Konkurrenz verdrängt werden könnten. Ein weiteres Problem sehen westliche Führungskräfte im massiven Anstieg der von China subventionierten Batteriefabriken für Elektroautos. Die Produktion ersteigt laut Experten das erforderliche Maß und könnte Europas Ambitionen, die Produktion von Elektroautobatterien auszuweiten, zunichtemachen.

Im Jahr 2016 sind die Ausgaben für Solarstromkomponenten in der Union nach Informationen der Financial Times von sechs Milliarden Euro auf über 25 Milliarden Euro gestiegen. Dieser Anstieg löste die Flut chinesischer Solarmodule aus. Die Anzahl der in Europa gelagerten Photovoltaikzellen deckt laut Branchenexperten den europäischen Gesamtbedarf der nächsten zwei Jahre. Solar Power Europe empfiehlt der Kommission, vorerst die Lagerbestände europäischer Hersteller aufzukaufen.

Zusätzlich fordert die Branche, eine Verordnung auf den Weg zu bringen, die den Verkauf von Produkten verbietet, die mit Zwangsarbeit hergestellt wurden. Denn rund zwei Fünftel der Polysilizium-Produktion, dem Hauptrohstoff für Solarmodule, stammen aus der chinesischen Region Xinjiang. Menschenrechtsorganisationen werfen der chinesischen Regierung vor, in diesen Gebieten muslimische Minderheiten – Uiguren – zur Arbeit in den Fabriken zu zwingen. Peking dementiert diese Vorwürfe.



