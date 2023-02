Solarstrom vom Balkon: Förderanträge ab Freitag stellbar Solarstrom gilt als wichtiger Bestandteil der Energiewende. Auch für Privathaushalte kann das Thema interessant sein. Dafür sind nicht unbedingt größere Sola... dpa

Berlin -Der Senat will den Anteil von Solarstrom in Berlin deutlich erhöhen und fördert deshalb künftig auch Balkonkraftwerke. Gerade Mieterinnen und Mieter, die keinen Platz für eine größere Solaranlage haben, können mit einem Photovoltaikmodul auf dem Balkon selbst Strom aus Sonnenenergie erzeugen. Das Berliner Förderprogramm SolarPlus wird dafür erweitert, wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft am Mittwoch mitteilte. Ab Freitag (10. Februar) ist es möglich, Anträge für einen Zuschuss von bis zu 500 Euro für den Kauf eines sogenannten Steckersolargeräts zu stellen. Dafür stehen insgesamt sieben Millionen Euro zur Verfügung.